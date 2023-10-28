Общество

52 минуты назад

В Сырском руднике отключат холодную воду

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#Отключения воды
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В Сырском руднике отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в доме № 2 по улице Прудной, также в частном секторе улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Жактовской, Рябиновой, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, в переулке Узорном. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

144
#Отключения воды
4

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