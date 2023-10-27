В сентябре в Липецкой области заметно подорожали помидоры, яйца, моторное топливо, плата за высшее и среднее образование

В целом потребительские цены в сентябре выросли в Липецкой области на 0,74%, а с начала года индекс потребительских цен составил 104,12%, сообщает Липецкстат.

Продовольственные товары в сентябре увеличились на 0,86%, инфляция в этой группе товаров по сравнению с декабрем 2022 года составила 4,13%. Заметнее всего в сентябре подорожали яйца – на 10%, мясо птицы выросло в цене на 4%, рыбопродукты, чай, свинина, копченые продукты из мяса и птицы — на 1%. Плодоовощная продукция подорожала в целом на 3%, в том числе бананы, апельсины, свежие огурцы, помидоры стали дороже на 21-26%, чеснок — на 8%, при этом капуста подешевела 26%, картофель — на 17%, лук, морковь — на 14%, виноград — на 12%, яблоки – на 3%. Выросли цены на подсолнечное масло — на 3%, говядину, алкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия — на 1%. Общественное питание подорожало на 1%. Вместе с тем цены на сахар снизились на 3%, макаронные изделия — на 2%, соль, соусы, специи, концентраты — на 1%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре прибавили 1,09% (общий рост за девять месяцев 2023 года составил 3,87%). Ювелирные изделия стали дороже на 8%, моторное топливо — на 4%, медикаменты, предметы садоводства — на 2%, трикотажные изделия, фарфоро-фаянсовую посуду, игрушки, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%. Кроме того ковры и ковровые изделия, мебель, легковые автомобили, строительные материалы, чулочно-носочные изделия, одежда и обувь подорожали на 1%. Одновременно с этим снизились цены на инструменты и оборудование – на 2%, моющие и чистящие средства — на 1%.

Цены и тарифы на услуги в сентябре текущего года увеличились на 0,15%, однако по сравнению с декабрем 2022 года инфляция в этой категории оказалась самой высокой — на 4,62%. Увеличилась плата за услуги высшего и среднего образования — на 4% и 9% соответственно, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 5%, услуги гостиниц и прочих мест проживания — на 4%, услуги физической культуры и спорта, стоимость занятий для детей дошкольного возраста, годовая стоимость полиса КАСКО — на 2%, медицинские услуги и услуги по ремонту жилищ — на 1%. Вместе с тем подешевели экскурсионные услуги — на 14%, стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, услуги в сфере зарубежного туризма — на 3%.