сегодня, 15:08
В сентябре в Липецкой области заметно подорожали помидоры, яйца, моторное топливо, плата за высшее и среднее образование
В целом потребительские цены в сентябре выросли в Липецкой области на 0,74%, а с начала года индекс потребительских цен составил 104,12%, сообщает Липецкстат.
Цены на непродовольственные товары в сентябре прибавили 1,09% (общий рост за девять месяцев 2023 года составил 3,87%). Ювелирные изделия стали дороже на 8%, моторное топливо — на 4%, медикаменты, предметы садоводства — на 2%, трикотажные изделия, фарфоро-фаянсовую посуду, игрушки, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%. Кроме того ковры и ковровые изделия, мебель, легковые автомобили, строительные материалы, чулочно-носочные изделия, одежда и обувь подорожали на 1%. Одновременно с этим снизились цены на инструменты и оборудование – на 2%, моющие и чистящие средства — на 1%.
Цены и тарифы на услуги в сентябре текущего года увеличились на 0,15%, однако по сравнению с декабрем 2022 года инфляция в этой категории оказалась самой высокой — на 4,62%. Увеличилась плата за услуги высшего и среднего образования — на 4% и 9% соответственно, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 5%, услуги гостиниц и прочих мест проживания — на 4%, услуги физической культуры и спорта, стоимость занятий для детей дошкольного возраста, годовая стоимость полиса КАСКО — на 2%, медицинские услуги и услуги по ремонту жилищ — на 1%. Вместе с тем подешевели экскурсионные услуги — на 14%, стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, услуги в сфере зарубежного туризма — на 3%.
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