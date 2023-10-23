Общество
сегодня, 11:25
В Ельце демонтируют понтонный мост
Переправа через реку Быстрая Сосна в районе Нижнего Затона прекратит работу до весны.
25 октября с 07:00 аварийно-спасательная служба Ельца приступит к демонтажу понтонного моста: переправа через реку Быстрая Сосна в районе Нижнего Затона прекратит свою работу до весны. Об этом сообщает «Елец ТВ».
«Будьте внимательны и планируйте заранее свои маршруты передвижения», – предупреждают ельчан.
Фото – https://vk.com/eletstv
«Будьте внимательны и планируйте заранее свои маршруты передвижения», – предупреждают ельчан.
Фото – https://vk.com/eletstv
Александр