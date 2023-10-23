В Ельце демонтируют понтонный мост

Переправа через реку Быстрая Сосна в районе Нижнего Затона прекратит работу до весны.

25 октября с 07:00 аварийно-спасательная служба Ельца приступит к демонтажу понтонного моста: переправа через реку Быстрая Сосна в районе Нижнего Затона прекратит свою работу до весны. Об этом сообщает «Елец ТВ».«Будьте внимательны и планируйте заранее свои маршруты передвижения», – предупреждают ельчан.