Общество

сегодня, 11:25

В Ельце демонтируют понтонный мост

1 433
#мост #Елец
В Ельце демонтируют понтонный мост

Переправа через реку Быстрая Сосна в районе Нижнего Затона прекратит работу до весны.

25 октября с 07:00 аварийно-спасательная служба Ельца приступит к демонтажу понтонного моста: переправа через реку Быстрая Сосна в районе Нижнего Затона прекратит свою работу до весны. Об этом сообщает «Елец ТВ».

«Будьте внимательны и планируйте заранее свои маршруты передвижения», – предупреждают ельчан.

Фото –  https://vk.com/eletstv
1 433
#мост #Елец

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр

сегодня, 11:35
А когда наша Уваркина признает свою ошибку насчёт понтонного моста на Зелёный остров
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
26
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

В Липецк из Татарстана привезли первые шесть электробусов по нацпрограмме развития электротранспорта...
#электробус #трамвай #концессия
13
В Липецк из Татарстана привезли первые шесть электробусов по нацпрограмме развития электротранспорта...

сегодня, 11:57

Общество
С «Завода Стальнофф» требуют 70 000 рублей за фотографию космодрома
#авторские права
С «Завода Стальнофф» требуют 70 000 рублей за фотографию космодрома

сегодня, 11:40

Общество
Сегодня в Липецке: Джек Воробей и Холмс – коллеги мечты липчан и кто платит ребёнку за пятёрки
#Сегодня в Липецке
13
Сегодня в Липецке: Джек Воробей и Холмс – коллеги мечты липчан и кто платит ребёнку за пятёрки

сегодня, 07:00

Общество
Госуслуги: вход на портал защитили вторым шагом
#гайд #госуслуги
6
Госуслуги: вход на портал защитили вторым шагом

вчера, 18:00

Общество
На 15 улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
6
На 15 улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 16:51

Общество
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
37
Итоги недели: цены

вчера, 15:14

Общество