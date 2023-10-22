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15 минут назад

Поезд между Нижним Новгородом и Минском запустят в декабре

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Прямой поезд начнет ходить из Нижнего Новгорода в Минск с середины декабря, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram, передает РИА Новости.

"Запускаем прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск... Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером - обратный рейс. Поезд будет курсировать в таком режиме раз в неделю - из Нижнего по средам", - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил за слаженное взаимодействие "коллег с Горьковской железной дороги, РЖД, Республики Беларусь".
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