Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей
Происшествия
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Общество
123
22 минуты назад
2

Близится Пасха — дорожают яйца

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешёвых продуктов сбавил в цене 20 рублей 6 копеек — охлажденные куры вновь продаются со скидками.



Наша дорогая корзина тоже подешевела — на 97 рублей 29 копеек: за счет лука.



Дешёвый белый хлеб в одном из магазинов вдруг подскочил в цене аж на 6 рублей: с 21 рубля 90 копеек до 27 рублей 90 копеек.





В других магазинах подорожания хлеба мы не заметили, однако Липецкое управление ФАС начало проверку цен на самые востребованные виды хлеба. Проверка была инициирована центральным аппаратом Антимонопольной службы России.

«Если в ходе анализа Липецкое УФАС выявит признаки необоснованного завышения цен или нарушений антимонопольного законодательства, ведомство вправе применить меры реагирования, вплоть до предписаний о снижении стоимости продукции и привлечения участников рынка к ответственности», — сообщили в УФАС.

Соль, которую в последнее время используют для посыпки скользких дорог, в одном из магазинов мы вообще не нашли. Надо сказать, что техническая соль стоит 9 тысяч рублей за тонну, в розницу пищевая продается несильно дороже. Но уже началась весна, пока, правда, только календарная, гололеда почти нет, и надеемся, что соль вернется на полки.



Продолжают дорожать яйца. Если еще недавно десяток можно было найти дешевле чем за 50 рублей, то теперь такого нет. Лишь в одном из магазинов держатся прежние цены — на на упаковку из трех десятков яиц. На Центральном рынке домашние яйца уже предлагают по 180 рублей за десяток.

— Мы на заказ по домам развозим уже по 200 рублей. А что их не покупать? Домашние, качественные яйца, — рассказал продавец.



В соседнем ряду перепелиные яйца продают дешевле куриных: 130 рублей против 160 рублей.

В овощных рядах продавцы совсем приуныли, жалуются на отсутствие покупателей. Говорят, что снижать цены уже некуда.

— Мы и так цены сбавили. Картошка 50 рублей за килограмм. Это уже почти как в магазине. Дешевле продавать нет смысла, — сетуют продавщицы.
Комментарии (2)

Гость
2 минуты назад
До Пасхи ещё 6 недель Великого поста!
Ответить
Гость
18 минут назад
Интересно, а мясо по идее должно дешеветь?
Ответить
