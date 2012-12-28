Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
22 минуты назад
Близится Пасха — дорожают яйца
Итоги недели: цены.
Наша дорогая корзина тоже подешевела — на 97 рублей 29 копеек: за счет лука.
Дешёвый белый хлеб в одном из магазинов вдруг подскочил в цене аж на 6 рублей: с 21 рубля 90 копеек до 27 рублей 90 копеек.
В других магазинах подорожания хлеба мы не заметили, однако Липецкое управление ФАС начало проверку цен на самые востребованные виды хлеба. Проверка была инициирована центральным аппаратом Антимонопольной службы России.
«Если в ходе анализа Липецкое УФАС выявит признаки необоснованного завышения цен или нарушений антимонопольного законодательства, ведомство вправе применить меры реагирования, вплоть до предписаний о снижении стоимости продукции и привлечения участников рынка к ответственности», — сообщили в УФАС.
Соль, которую в последнее время используют для посыпки скользких дорог, в одном из магазинов мы вообще не нашли. Надо сказать, что техническая соль стоит 9 тысяч рублей за тонну, в розницу пищевая продается несильно дороже. Но уже началась весна, пока, правда, только календарная, гололеда почти нет, и надеемся, что соль вернется на полки.
Продолжают дорожать яйца. Если еще недавно десяток можно было найти дешевле чем за 50 рублей, то теперь такого нет. Лишь в одном из магазинов держатся прежние цены — на на упаковку из трех десятков яиц. На Центральном рынке домашние яйца уже предлагают по 180 рублей за десяток.
— Мы на заказ по домам развозим уже по 200 рублей. А что их не покупать? Домашние, качественные яйца, — рассказал продавец.
В соседнем ряду перепелиные яйца продают дешевле куриных: 130 рублей против 160 рублей.
В овощных рядах продавцы совсем приуныли, жалуются на отсутствие покупателей. Говорят, что снижать цены уже некуда.
— Мы и так цены сбавили. Картошка 50 рублей за килограмм. Это уже почти как в магазине. Дешевле продавать нет смысла, — сетуют продавщицы.
