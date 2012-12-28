Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды

В Ельце возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных по программе социального контракта.

В декабре 2024 года между жительницей Ельца и органами соцзащиты был заключен договор на открытие или развитие предпринимательства в сфере розничной торговли цветами. Согласно условиям контракта, на счет ельчанки поступило 350 тысяч рублей. Эти средства предназначались для ведения коммерческой деятельности, и ельчанка обязалась предоставить подтверждающие документы об их расходовании в оговоренные сроки.Однако, как выяснили полицейские, ельчанка потратила деньги на себя, а перед контролирующим органом попыталась оправдаться поддельными документами.Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК, соцконтракт с ней расторгнут.— Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.