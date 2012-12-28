Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
34 минуты назад
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды
В Ельце возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных по программе социального контракта.
Однако, как выяснили полицейские, ельчанка потратила деньги на себя, а перед контролирующим органом попыталась оправдаться поддельными документами.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК, соцконтракт с ней расторгнут.
— Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
