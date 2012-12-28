Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Sex shop» VS «БулоШная»
Общество
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
Читать все
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды
Происшествия
Желтый уровень отменили под утро
Происшествия
Читать все
Происшествия
138
34 минуты назад

Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды

В Ельце возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных по программе социального контракта.

В декабре 2024 года между жительницей Ельца и органами соцзащиты был заключен договор на открытие или развитие предпринимательства в сфере розничной торговли цветами. Согласно условиям контракта, на счет ельчанки поступило 350 тысяч рублей. Эти средства предназначались для ведения коммерческой деятельности, и ельчанка обязалась предоставить подтверждающие документы об их расходовании в оговоренные сроки.

Однако, как выяснили полицейские, ельчанка потратила деньги на себя, а перед контролирующим органом попыталась оправдаться поддельными документами.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК, соцконтракт с ней расторгнут.

 — Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
0
0
0
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить