В Липецкой области выросла заболеваемость туберкулёзом, чесоткой и педикулёзом

За 9 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировали 146 случаев туберкулёза, 733 случая микроспории, 95 случаев чесотки и 258 случаев педикулеза. Вши нашли у 149 детей.

За 9 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировали 146 случаев туберкулёза, что на 19,3% выше аналогичного уровня 2022 года.



«Основным источником инфекции являются больные активным туберкулезом люди, выделяющие микобактерии (туберкулезные палочки, палочки Коха). Туберкулезные палочки очень стойкие и длительно сохраняются во внешней среде. Могут передаваться от больного человека здоровому различными путями, однако ведущим является воздушно-капельный путь передачи. Развитию туберкулеза способствуют факторы, приводящие к снижению защитных сил организма. Это различные хронические заболевания, а также хронический стресс, депрессия, курение, злоупотребление алкоголем, неблагоприятные жилищно-бытовые условия, неполноценное питание. К группам риска относятся: новорожденные, подростки, пожилые люди (старше 70-75 лет), больные с хроническими заболеваниями, приводящими к иммунодефицитным состояниям», — отмечают в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.



В Липецкой области выросла также заболеваемость некоторыми заразными кожными заболеваниями. За 9 месяцев зарегистрировано 733 случая микроспории (это на уровне аналогичного периода прошлого года), 95 случаев чесотки (что выше уровня 9 месяцев прошлого года на 28,7%) и 258 случаев педикулеза (рост на 7,2%). В Липецкой области за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 258 случай педикулеза, в том числе 149 случаев у детей до 17 лет, или 57,7% от общего числа зарегистрированных случаев.



«Риск заражения педикулезом или вшивостью возрастает во время активной миграции населения. Вши – маленькие бескрылые насекомые – паразиты, живущие на коже человека и питающиеся его кровью. Вши после проникновения на кожу или волосы человека быстро размножаются. Различают три вида вшей: платяные, головные и лобковые. Чаще всего вши появляются на волосистой части головы (головная вошь). Размножаются вши, откладывая яйца (гниды), которые держатся у корней волос за счет клейких выделений. Педикулез обычно сопровождается сильным зудом. На волосах видны очень маленькие блестящие белые крупинки (гниды), похожие на перхоть. Но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, яйца вшей очень плотно прилипают к волосам. Вши могут быть переносчиками возбудителей тяжелых заболеваний (сыпной тиф). Причиной развития заболевания считается пренебрежение правилами личной гигиены, тесный контакт с больным человеком или его вещами. Чаще всего заражение происходит при использовании совместных предметов личной гигиены, через головной убор, расчески и постельное белье», – добавляют в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.