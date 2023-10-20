Здоровье

сегодня, 11:42

В Липецкой области выросла заболеваемость туберкулёзом, чесоткой и педикулёзом

9 669
#туберкулёз #педикулёз
1
В Липецкой области выросла заболеваемость туберкулёзом, чесоткой и педикулёзом

За 9 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировали 146 случаев туберкулёза, 733 случая микроспории, 95 случаев чесотки и 258 случаев педикулеза. Вши нашли у 149 детей.

За 9 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировали 146 случаев туберкулёза, что на 19,3% выше аналогичного уровня 2022 года.

«Основным источником инфекции являются больные активным туберкулезом люди, выделяющие микобактерии (туберкулезные палочки, палочки Коха). Туберкулезные палочки очень стойкие и длительно сохраняются во внешней среде. Могут передаваться от больного человека здоровому различными путями, однако ведущим является воздушно-капельный путь передачи. Развитию туберкулеза способствуют факторы, приводящие к снижению защитных сил организма. Это различные хронические заболевания, а также хронический стресс, депрессия, курение, злоупотребление алкоголем, неблагоприятные жилищно-бытовые условия, неполноценное питание. К группам риска относятся: новорожденные, подростки, пожилые люди (старше 70-75 лет), больные с хроническими заболеваниями, приводящими к иммунодефицитным состояниям», — отмечают в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.

В Липецкой области выросла также заболеваемость некоторыми заразными кожными заболеваниями. За 9 месяцев зарегистрировано 733 случая микроспории (это на уровне аналогичного периода прошлого года), 95 случаев чесотки (что выше уровня 9 месяцев прошлого года на 28,7%) и 258 случаев педикулеза (рост на 7,2%). В Липецкой области за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 258 случай педикулеза, в том числе 149 случаев у детей до 17 лет, или 57,7% от общего числа зарегистрированных случаев.

«Риск заражения педикулезом или вшивостью возрастает во время активной миграции населения. Вши – маленькие бескрылые насекомые – паразиты, живущие на коже человека и питающиеся его кровью. Вши после проникновения на кожу или волосы человека быстро размножаются. Различают три вида вшей: платяные, головные и лобковые. Чаще всего вши появляются на волосистой части головы (головная вошь). Размножаются вши, откладывая яйца (гниды), которые держатся у корней волос за счет клейких выделений. Педикулез обычно сопровождается сильным зудом. На волосах видны очень маленькие блестящие белые крупинки (гниды), похожие на перхоть. Но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, яйца вшей очень плотно прилипают к волосам. Вши могут быть переносчиками возбудителей тяжелых заболеваний (сыпной тиф). Причиной развития заболевания считается пренебрежение правилами личной гигиены, тесный контакт с больным человеком или его вещами. Чаще всего заражение происходит при использовании совместных предметов личной гигиены, через головной убор, расчески и постельное белье», – добавляют в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.
9 669
#туберкулёз #педикулёз
1

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Веселый

6 минут назад
Нет горячей воды
ответить

Липецкие басни

8 минут назад
Нужно ещё больше мигрантов из стран средней азии, а ещё в тюрьмах не надо никого лечить, да и поменьше на медицину тратится, сами себя пусть лечат и тогда сбудется прорыв! Всё идёт по плану.
ответить

Я удивляюсь

11 минут назад
Animal planet., не станешь защищать живую природу? Вошечек и клещиков, безобиднейших палочек Коха?
ответить

Гость

15 минут назад
Воду по чаще отключайте, еще больше будет с педикулезом, чему удивляться то, если администрации все равно на это....Квадра как ничего не делала так и не делает, на Гагарина у Квадры сколько уже котлован разрыт???? они и не чешется...им то торопится некуда...зарплата то идет
ответить

Соломон Маркович

27 минут назад
Срочно нужно всех вакцинировать. И куриные коды присвоить. И биометрию пусть сдадут.
ответить

Animal planet.

36 минут назад
Капец.
ответить

***

37 минут назад
цены растут, зарплаты нет, кредиты, кабала- бомж- туберкулез и т.д. и т.п. медицина на нуле... Жизнь просто сказка, чем дальше, тем страшнее...
ответить

Алькаш

58 минут назад
Болезни нищих.
ответить

Да уж!

сегодня, 11:50
Туберкулезом сильно выросла. И это только начало.
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
23
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

На карантине в Липецке — 14 классов в 11 школах и одна школа полностью
#карантин
2
На карантине в Липецке — 14 классов в 11 школах и одна школа полностью

18.10.2023 15:34

Здоровье
В инфекционной больнице — уже 95 детей с ковидом, пневмониями и ОРВИ
#коронавирус #пневмония
12
В инфекционной больнице — уже 95 детей с ковидом, пневмониями и ОРВИ

17.10.2023 09:34

Здоровье
Ученики 54 классов девяти школ Липецка перешли в обучение онлайн
#карантин
13
Ученики 54 классов девяти школ Липецка перешли в обучение онлайн

13.10.2023 15:13

Здоровье
За неделю — 266 случаев внебольничных пневмоний и 5786 случаев ОРВИ: карантин уже в 9 школах и 3 дет...
#ОРВИ #пневмония #коронавирус
18
За неделю — 266 случаев внебольничных пневмоний и 5786 случаев ОРВИ: карантин уже в 9 школах и 3 дет...

11.10.2023 17:38

Здоровье
В липецких школах начали объявлять карантин по ОРВИ и пневмонии
#карантин
16
В липецких школах начали объявлять карантин по ОРВИ и пневмонии

11.10.2023 14:45

Здоровье
Между жизнью и смертью: десятые сутки не удается стабилизировать состояние обгоревшего подростка
#ожоги #дети
9
Между жизнью и смертью: десятые сутки не удается стабилизировать состояние обгоревшего подростка

09.10.2023 10:39

Здоровье