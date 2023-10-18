«Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»

Водоносные горизонты в Липецке загрязнены нитратами.





Жители Липецка в сутки используют до 185 тысяч кубометров питьевой воды, которая поступает в городской водопровод из 156 артезианских скважин глубиной до ста метров, пробуренных на территории 15 водозаборов. То есть в среднем каждый липчанин использует за день до 370 литров воды. Лет тридцать назад эта вода была и вкусной, и безопасной. Но можно ли по-прежнему без вреда для здоровья пить воду из крана?



На этот вопрос членам комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию ответила вице-мэр Ирина Вербецкая.



Вице-мэр сообщила, что поднятую из скважин воду перед подачей в распределительную сеть ежедневно проверяют по 96 показателям Роспотребнадзора. Ее качество соответствует СанПиНу:



— Вода может употребляться без дополнительной очистки. Перед подачей в централизованную систему водоснабжения ее обеззараживают небольшим количеством гипохлорита натрия. Содержание дозы свободного активного хлора поддерживается на минимальном уровне. В распределительной сети количество проб, не соответствующих нормативам по микробиологии, составляет до 1% за счет проб из водоразборных колонок в частном секторе. Такие колонки обеззараживают и промывают. После этого вода из них соответствуют нормативным требованиям.



Но на этом все хорошее и закончилось. В водоносный горизонт под Липецком год от года попадает все больше нитратов. Из-за малой защищенности водоносного горизонта нестабильная ситуация с качеством воды с 2014 года наблюдается на водозаборе Сырского Рудника. Содержание нитратов в поднятой из скважин воде резко возросло — с 33 до 51 мг/дмЗ (при нормативе 45 мг/дмЗ). В 2017 году на этот водозабор прокинули трубу с другого, что позволило путем смешивания воды снизить концентрацию нитратов до допустимых значений. В этом году мэрия начала прокладывать в Сырский Рудник водопровод от водозабора «Косыревский», чтобы полностью снять проблему. Однако рост нитратного и микробиологического загрязнения стал уже общегородской тенденцией.



Ирина Вербецкая сообщила, что загрязнение водоносного горизонта — целиком на совести людей. Аммонийный азот, который в процессе химических реакций становится сначала нитритами, а потом — нитратами, попадает в почву с птицефабрик, животноводческих ферм, из теплиц, незаконных свалок и слива жидких нечистот (в самом городе клоакой давно является русло реки Липовка в Каменном логе). Ситуацию осложняет частная застройка в районе водозаборов, не имеющая централизованной канализации.



Сказанное Ириной Вербецкой поддержала сотрудник регионального управления Роспотребнадзора Елена Хвечук, которая сообщила об ухудшении качества питьевой воды в липецком водопроводе по нитратам, микробиологии и мутности.



— В прошлом году и в этом мы специально не проверяли деятельность компании «РВК-Липецк» и МУП «Липецкая станция аэрации». Намереваемся это сделать только в следующем году по согласованию с прокуратурой, — добавила санитарный врач.



Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев был встревожен услышанным:



— У нас идет ухудшение водоносного горизонта по скважинам, я правильно понял?

— По качеству питьевой воды приближаемся к предельным значениям (предельно допустимым по СанПиНу. - Прим. GOROD48), — ответила Ирина Вербецкая.



— Это как с зеленым фондом. Мы по состоянию с озеленением Липецка тоже приближаемся к критическим значениям. А потом окажется, что мы так засорим водоносный горизонт, что нашим детям оставим воду, которую нельзя будет пить! — Возмутился Борис Понаморев.



Ирина Вербецкая попыталась его успокоить. Мэрия делает все от нее зависящее: заключено концессионное соглашение с «РВК-Липецк» на модернизацию станции аэрации, городских водопроводных и канализационных сетей, ликвидируются стихийные мусорные свалки, идет борьба с несанкционированной канализацией в частном секторе. «Не сидим на месте».



Однако Борис Понаморев заявил, что проблема слива нечистот в частном секторе совершенно не решается, что устройство централизованной канализации на городских окраинах не вошло в концессию «РВК». Жители частного сектора кто как может решают проблему утилизации своих сточных вод, зачастую просто сбрасывая их в вырытую в огороде яму. А под землей — водоносные горизонты! «Перспектив по канализованию частного сектора пока нет никаких из-за необходимости больших затрат».



— Мы не раз поднимали этот вопрос. В частном секторе идет загрязнение почвы, что создает большой ущерб окружающей среде, — добавила Елена Хвенчук.



В районе водозаборов также много промышленных зон. Как там происходит утилизация отходов, властям, как правило, неизвестно.



— В Сырском Руднике десятилетиями действует огромный полигон по переработке и захоронению мусора. Вся грязь давно ушла под землю. Какая там может быть вода! — добавила масла в огонь депутат Вера Урываева.



Представитель «РВК-Липецк» Александр Шачнев признал существующую проблему. Он заметил, что ей много лет, что загрязнение почвы в районе артезианских скважин началось еще в середины 70-х годов прошлого века. Промышленные предприятия и животноводческие фермы загрязняют водоносный горизонт. Решить проблему быстро не получится. «Нужен комплекс мероприятий. Руководители хозяйствующих субъектов должны понять, что наносят урон почве и воде в Липецке и в Липецком районе.



Борис Понаморев попросил чиновников подготовить депутатам информацию о главных загрязнителях окружающей среды в Липецке и о том, что делает власть и надзорные органы для понуждения хозяйствующий субъектов и населения к соблюдению природоохранных норм и правил.



