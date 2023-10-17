Происшествия

26 минут назад

У пенсионерки украли 25 килограммов репчатого лука

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#кража
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У пенсионерки украли 25 килограммов репчатого лука

А ещё выкопали морковь.

Ещё 4 октября в Липецком районе в полицию обратилась 62-летняя пенсионерка, у которой с территории дома в селе Круглое украли настольные весы и около 25 килограммов репчатого лука. Так же злоумышленник не поленился и выкопал на приусадебном участке морковь. Ущерб потерпевшая оценила в 4000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающую 45-летнюю женщину. Будучи пьяной, она со штыковой лопатой выкопала посаженую у чужого дома морковь, взломала сарай, проникла внутрь и забрала себе настольные весы и запас лука. Весы подозреваемая потеряла, а похищенные овощи продала на рынке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
176
#кража
1

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