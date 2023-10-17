В России
23 минуты назад
«Лента» приобрела крупную торговую сеть магазинов «Монетка»
Стоимость сделки не раскрывается, для покупки использованы собственные средства компании и заемное финансирование.
Ритейлер "Лента" приобрел одну из крупнейших сетей магазинов "у дома" в России "Монетку", в периметр сделки вошли 2 120 магазинов и пять распределительных центров, - сообщает компания.
"МКПАО "Лента" <…> объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома "Монетка", входящей в десятку крупнейших розничных сетей России, под управлением которой в настоящее время находится 2 120 магазинов. Покупателем выступает ООО "Лента", дочерняя компания МКПАО "Лента", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дочерняя структура ретейлера приобрела 99,999% долей в уставном капитале "РМ-Групп". "Лента" отмечает, что выручка сети "Монетка" за 2022 год составил 177,8 млрд рублей, темп ее прироста - 29%. В первом полугодии 2023 года выручка выросла на 16,8%, а продажи сопоставимых магазинов (like-for-like, LfL) увеличились на 8,7%, - передает ТАСС.
Ожидается, что магазины "Монетка" продолжат работать под существующим брендом. Общая торговая площадь приобретаемых активов - 606 тыс. кв. м, 100% торговой площади находится в аренде. Большинство магазинов "Монетка" расположены на Урале и в Западной Сибири. В периметр сделки также входят 5 распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м (67% площадей - в собственности) и более 560 грузовых автомобилей.
Сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" собственных денежных средств и заемного финансирования. Ретейлер указывает, что Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство о согласовании сделки с одновременной выдачей предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
"Среди прочего, на основании данного предписания "Лента" в течение одного года будет выполнять социальные обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые торговые позиции на территории городского округа Ханты-Мансийск. Выполнен ряд других условий, согласованных сторонами, сделка закрыта", - отмечается в заявлении.
"Приобретение розничного бизнеса "Монетки", входящего в топ-10 крупнейших розничных сетей России, значительно повысит конкурентоспособность "Ленты" в российском секторе продуктового ретейла, а также существенно усилит позиции "Ленты" в сегменте "магазины у дома", - указывает компания. Кроме того, это усилит позиции "Ленты" на Урале и в Западной Сибири.
Председатель совета директоров "Ленты" Алексей Мордашов, слова которого приводятся в релизе, отметил, что сделка дает "Ленте" возможность одномоментно получить более 2 тыс. магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом.
"Это придаст новый импульс развитию группы, усиливая наши позиции в регионах и увеличивая рыночную долю на российском рынке продуктовой розницы. Совет директоров уверен в том, что сделка пойдет на пользу покупателям магазинов и повысит акционерную стоимость компании", - добавил Мордашов.
Гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин отметил, что ретейлер в первую очередь будет фокусироваться на изучении лучших практик, используемых в "Монетке", которые затем могут быть внедрены и в "Ленте".
"Следующим шагом будет объединение закупочных условий и поиск кросс-синергий в логистике, IT и других операционных процессах, что позволит улучшить ценностное предложение обеих сетей и повысить эффективность бизнеса", - добавил топ-менеджер.
"МКПАО "Лента" <…> объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома "Монетка", входящей в десятку крупнейших розничных сетей России, под управлением которой в настоящее время находится 2 120 магазинов. Покупателем выступает ООО "Лента", дочерняя компания МКПАО "Лента", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дочерняя структура ретейлера приобрела 99,999% долей в уставном капитале "РМ-Групп". "Лента" отмечает, что выручка сети "Монетка" за 2022 год составил 177,8 млрд рублей, темп ее прироста - 29%. В первом полугодии 2023 года выручка выросла на 16,8%, а продажи сопоставимых магазинов (like-for-like, LfL) увеличились на 8,7%, - передает ТАСС.
Ожидается, что магазины "Монетка" продолжат работать под существующим брендом. Общая торговая площадь приобретаемых активов - 606 тыс. кв. м, 100% торговой площади находится в аренде. Большинство магазинов "Монетка" расположены на Урале и в Западной Сибири. В периметр сделки также входят 5 распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м (67% площадей - в собственности) и более 560 грузовых автомобилей.
Сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" собственных денежных средств и заемного финансирования. Ретейлер указывает, что Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство о согласовании сделки с одновременной выдачей предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
"Среди прочего, на основании данного предписания "Лента" в течение одного года будет выполнять социальные обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые торговые позиции на территории городского округа Ханты-Мансийск. Выполнен ряд других условий, согласованных сторонами, сделка закрыта", - отмечается в заявлении.
"Приобретение розничного бизнеса "Монетки", входящего в топ-10 крупнейших розничных сетей России, значительно повысит конкурентоспособность "Ленты" в российском секторе продуктового ретейла, а также существенно усилит позиции "Ленты" в сегменте "магазины у дома", - указывает компания. Кроме того, это усилит позиции "Ленты" на Урале и в Западной Сибири.
Председатель совета директоров "Ленты" Алексей Мордашов, слова которого приводятся в релизе, отметил, что сделка дает "Ленте" возможность одномоментно получить более 2 тыс. магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом.
"Это придаст новый импульс развитию группы, усиливая наши позиции в регионах и увеличивая рыночную долю на российском рынке продуктовой розницы. Совет директоров уверен в том, что сделка пойдет на пользу покупателям магазинов и повысит акционерную стоимость компании", - добавил Мордашов.
Гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин отметил, что ретейлер в первую очередь будет фокусироваться на изучении лучших практик, используемых в "Монетке", которые затем могут быть внедрены и в "Ленте".
"Следующим шагом будет объединение закупочных условий и поиск кросс-синергий в логистике, IT и других операционных процессах, что позволит улучшить ценностное предложение обеих сетей и повысить эффективность бизнеса", - добавил топ-менеджер.