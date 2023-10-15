Происшествия
28 минут назад
На Опытной станции осушили участок с пробитым водопроводом
2 225
В течение дня компания «РВК-Липецк» будет менять поврежденный участок трубы.
В районе Опытной станции заканчивается осушение раскопки с аварийным водопроводом, пробитым вчера организацией, прокладывавшей коммунальные сети к новому микрорайону «Взлетный». Аварийная бригада компании «РВК-Липецк» откачивает воду из котлована и готовится демонтировать поврежденный участок, чтобы врезать взамен новый фрагмент водопровода.
В пресс-службе гарантирующего поставщика говорят, что компания сделает все от нее зависящее, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды жителям 33 домов, в которых живут 240 человек.
В отключенный район «РВК-Липецк» подвозит воду цистернами на Боевой проезд, 13 и на улицу Ботаническую, 10.
В пресс-службе гарантирующего поставщика говорят, что компания сделает все от нее зависящее, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды жителям 33 домов, в которых живут 240 человек.
В отключенный район «РВК-Липецк» подвозит воду цистернами на Боевой проезд, 13 и на улицу Ботаническую, 10.
2 225
Гость.
Местный