На Опытной станции осушили участок с пробитым водопроводом

В течение дня компания «РВК-Липецк» будет менять поврежденный участок трубы.

В пресс-службе гарантирующего поставщика говорят, что компания сделает все от нее зависящее, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды жителям 33 домов, в которых живут 240 человек.



В отключенный район «РВК-Липецк» подвозит воду цистернами на Боевой проезд, 13 и на улицу Ботаническую, 10.



