Происшествия

28 минут назад

На Опытной станции осушили участок с пробитым водопроводом

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#авария на сетях
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На Опытной станции осушили участок с пробитым водопроводом

В течение дня компания «РВК-Липецк» будет менять поврежденный участок трубы.

В районе Опытной станции заканчивается осушение раскопки с аварийным водопроводом, пробитым вчера организацией, прокладывавшей коммунальные сети к новому микрорайону «Взлетный». Аварийная бригада компании «РВК-Липецк» откачивает воду из котлована и готовится демонтировать поврежденный участок, чтобы врезать взамен новый фрагмент водопровода. 

В пресс-службе гарантирующего поставщика говорят, что компания сделает все от нее зависящее, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды жителям 33 домов, в которых живут 240 человек.

В отключенный район «РВК-Липецк» подвозит воду цистернами на Боевой проезд, 13 и на улицу Ботаническую, 10.

2 225
#авария на сетях
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Комментарии (2)

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Гость.

17 минут назад
Труба то чугунная из фото,а опыт у РВК есть или спецов из Воронежа надо приглашать? Давно бы уже бондажей разных деаметров на делали, для подобных аварий.
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Местный

18 минут назад
Ура товарищи.
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Бизнес

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