«Гастролёры» из Рязани пытались украсть 19 ящиков яблок

Жители Рязани 12 октября пытались украсть в Тербунском районе 350 килограммов яблок. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемые — 43-летний мужчина и 58-летняя женщина проникли на огороженную территорию яблоневого сада, принадлежащего сельхозпредприятию, и в течение двух часов собрали 19 ящиков яблок, погрузили в машину и попытались вывезти, но были остановлены охранниками.Сумма ущерба составила 15 000 рублей. Похищенные яблоки изъяты.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.