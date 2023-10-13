Происшествия

сегодня, 13:25

«Гастролёры» из Рязани пытались украсть 19 ящиков яблок

8 720
#кража
3
«Гастролёры» из Рязани пытались украсть 19 ящиков яблок
Жители Рязани 12 октября пытались украсть в Тербунском районе 350 килограммов яблок. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемые — 43-летний мужчина и 58-летняя женщина проникли на огороженную территорию яблоневого сада, принадлежащего сельхозпредприятию, и в течение двух часов собрали 19 ящиков яблок, погрузили в машину и попытались вывезти, но были остановлены охранниками.

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Сумма ущерба составила 15 000 рублей. Похищенные яблоки изъяты.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи —  до пяти лет лишения свободы.
8 720
#кража
3

Комментарии (8)

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неоднозначник

сегодня, 13:58
не было смысла ездить за несколько сотен км -в интернете писали о том что ооо рязанские сады бросило 220 га яблоневых садов в старожиловском районе\ брошено 6 га садов в петрушово касимовского района и т.д.
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А я что говорю!

сегодня, 13:57
Главное в работе - личная материальная заинтересованность. Пожалуйста, 19 ящиков за 2 часа. Я, в своё время, студентом, хорошо если 2 ящика за 19 дней набирал, а почему? Не было материальной заинтересованности.
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адам

сегодня, 13:49
За человека дали 9 а тут за 15 тыш до 5 красиво
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Нонка

сегодня, 13:40
Во дают -сразу видно ,дети СССР!За два часто 350-кг яблок собрали !Теперь -условняк ,штраф и оплата продукта А оно надо было?
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Нонка

сегодня, 13:39
Во дают -сразу видно ,дети СССР!За два часто 350-кг яблок собрали !Теперь -условняк ,штраф и оплата продукта А оно надо было?
ответить

Нонка

сегодня, 13:39
Во дают -сразу видно ,дети СССР!За два часто 350-кг яблок собрали !Теперь -условняк ,штраф и оплата продукта А оно надо было?
ответить

Нонка

сегодня, 13:38
Во дают -сразу видно ,дети СССР!За два часто 350-кг яблок собрали !Теперь -условняк ,штраф и оплата продукта А оно надо было?
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Смешно

сегодня, 13:38
И шо им за эта будя?! Неужели посодят за гнилые яблоки!?!
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