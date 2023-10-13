В России

43 минуты назад

50% россиян заметили рост цен на мясо

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#мясо #цены #экономика #топливо

Что касается непродовольственных товаров, больше всего россиян (45%) указали на повышение цен на бензин.

Каждый второй россиянин (50%) за последний месяц заметил рост цен на мясо и птицу, - следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Опрос проходил с 6 по 8 октября в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах среди 1500 респондентов.

Треть респондентов отметили, что ощутили рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Более четверти россиян считают, что выросла стоимость молока, молочной продукции, яиц и сахара, - передает РИА Новости.

Кроме того, 50% заметили рост цен на мясо и птицу, 19% сообщили о подорожании растительного масла, 18% - о росте цен на крупы и макаронные изделия.

В категории непродовольственных товаров чаще всего упоминали подорожание бензина (45%).

Из непродовольственных товаров за последний месяц россияне также отметили рост цен на моющие средства (18%), средства личной гигиены (16%), на одежду (26%), электронику и бытовую технику (19%), стройматериалы (24%), лекарства (35%).
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#мясо #цены #экономика #топливо

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