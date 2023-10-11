В России

31 минуту назад

Лимит на перевод средств с электронных кошельков могут повысить до 1 млн

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В России могут поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках и на максимальный размер перевода с них для граждан, прошедших полную идентификацию. Такое предложение участников рынка поддерживает ЦБ, а Росфинмониторинг не имеет концептуальных возражений.

О том, что участники рынка обратились в ЦБ и Росфинмониторинг с инициативой увеличить лимиты на остаток средств на электронных кошельках и сумму перевода за один раз до миллиона рублей, «Известиям» рассказала председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина. По ее мнению, устаревшие суммы ограничений сдерживают развитие рынка электронных денежных средств (ЭДС).Участники рынка приводят и практические аргументы за увеличение лимитов. Так, утверждают они, устаревшие ограничения приводят к избыточному росту операционной нагрузки по обработке дополнительного платежного трафика.

В ЦБ подтвердили, что регулятору поступила инициатива участников рынка об увеличении остатка ЭДС и максимальной суммы операции до миллиона.«По мнению Банка России, это может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов», — заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Концептуальных возражений не имеется и у Росфинмониторинга, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Одновременно, по мнению Росфинмониторинга, такое увеличение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.

«В этой связи с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных рассматриваемым предложением, порядок предоставления электронных средств платежа физическим лицам с проведением их полной идентификации и функционирования таких кошельков целесообразно унифицировать с действующими антиотмывочными стандартами в отношении банковских счетов, в том числе, например, в части установления требования о личном присутствии клиента при предоставлении ПЭСП», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что конкретные предложения могут обсуждаться.
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