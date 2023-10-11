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Лимит на перевод средств с электронных кошельков могут повысить до 1 млн
В России могут поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках и на максимальный размер перевода с них для граждан, прошедших полную идентификацию. Такое предложение участников рынка поддерживает ЦБ, а Росфинмониторинг не имеет концептуальных возражений.
В ЦБ подтвердили, что регулятору поступила инициатива участников рынка об увеличении остатка ЭДС и максимальной суммы операции до миллиона.«По мнению Банка России, это может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов», — заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Концептуальных возражений не имеется и у Росфинмониторинга, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Одновременно, по мнению Росфинмониторинга, такое увеличение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.
«В этой связи с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных рассматриваемым предложением, порядок предоставления электронных средств платежа физическим лицам с проведением их полной идентификации и функционирования таких кошельков целесообразно унифицировать с действующими антиотмывочными стандартами в отношении банковских счетов, в том числе, например, в части установления требования о личном присутствии клиента при предоставлении ПЭСП», — отметили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что конкретные предложения могут обсуждаться.