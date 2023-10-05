Эксперт рассказал о смысле неудачного рейда украинских диверсантов в Крым

Рейд украинских диверсантов в Крым, сорванный 4 октября, мог проводиться в рамках психологической борьбы и пиар-компании. Показав Западу, что какая-то территория Крыма якобы занята украинскими боевиками, они могли попросить новых траншей оружия, с чем сейчас у Украины проблемы, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Так он прокомментировал новость о том, что в районе мыса Тарханкут пресечена попытка проникновения украинской диверсионной группы на территорию Крыма. Флотилия вооруженных формирований Украины (ВФУ), состоящая из катера и трех гидроциклов, у берега была встречена российскими военнослужащими. Уцелевшие попали под огонь самолетов. Один из диверсантов был захвачен в плен.



«В составе из 16 человек эта группа могла наделать бед. На первом допросе пленный по понятным причинам расскажет легенду — мол, хотели только сфотографироваться и всё. Но тем не менее я предполагаю, что они действительно проводили это мероприятие в рамках психологической борьбы: хотели показать, что якобы какая-то территория Крыма ими занята. В нынешнее время психологические пиар-акции имеют большое значение», — отметил Юрьев.



В зоне проведения специальной военной операции 4 октября российские войска уничтожили до 495 бойцов ВФУ и 30 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.