В мире

35 минут назад

Эксперт рассказал о смысле неудачного рейда украинских диверсантов в Крым

13

Рейд украинских диверсантов в Крым, сорванный 4 октября, мог проводиться в рамках психологической борьбы и пиар-компании. Показав Западу, что какая-то территория Крыма якобы занята украинскими боевиками, они могли попросить новых траншей оружия, с чем сейчас у Украины проблемы, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Так он прокомментировал новость о том, что в районе мыса Тарханкут пресечена попытка проникновения украинской диверсионной группы на территорию Крыма. Флотилия вооруженных формирований Украины (ВФУ), состоящая из катера и трех гидроциклов, у берега была встречена российскими военнослужащими. Уцелевшие попали под огонь самолетов. Один из диверсантов был захвачен в плен.

«В составе из 16 человек эта группа могла наделать бед. На первом допросе пленный по понятным причинам расскажет легенду — мол, хотели только сфотографироваться и всё. Но тем не менее я предполагаю, что они действительно проводили это мероприятие в рамках психологической борьбы: хотели показать, что якобы какая-то территория Крыма ими занята. В нынешнее время психологические пиар-акции имеют большое значение», — отметил Юрьев.

В зоне проведения специальной военной операции 4 октября российские войска уничтожили до 495 бойцов ВФУ и 30 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.
13

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
44
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Президент Абхазии заявил об интересе республики к участию в Союзном государстве

38 минут назад

В мире
Президент Азербайджана Алиев отказался от встречи с лидерами Армении и ЕС
#Азербайджан #Армения
Президент Азербайджана Алиев отказался от встречи с лидерами Армении и ЕС

вчера, 14:34

В мире
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
#спорт #футбол #Чемпионат Европы
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии

вчера, 13:44

В мире
Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек
#Нобелевская премия #химия #наука
Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек

вчера, 12:47

В мире
В результате аварии китайской подлодки в Желтом море погибли 55 моряков
#моряки #подлодка
В результате аварии китайской подлодки в Желтом море погибли 55 моряков

вчера, 12:01

В мире
Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда
#Армения #политика #МУС
Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда

03.10.2023 14:56

В мире