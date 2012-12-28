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Общество
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сегодня, 11:55
НЛМК приглашает школьников в летние смены «Корпорация дети»
Профориентационная программа поможет школьникам 13-16 лет определиться с будущей профессией и познакомиться с НЛМК.
До начала учебного года пройдут еще две смены «Корпорации дети». Первая начнется 10 августа, вторая — 17 августа. Занятия будут проходить в будние дни с 11.00 до 13.00 в Центре карьеры НЛМК на ул. Советской, 25. Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно по ссылке или по телефону: +7(4742) 447-447.