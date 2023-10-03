сегодня, 07:55
В Липецкой области выросло заметно производство электроники и оптики, прицепов и полуприцепов
Промышленное производство в целом выросло в Липецкой области в январе-августе на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Индекс промышленного производства немного упал в области добычи полезных ископаемых, однако обрабатывающие производства в целом, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и обеспечение электрической энергией, газом и паром показали рост за восемь месяцев, сообщает Липецкстат.
Вместе с тем в некоторых отраслях наблюдалось падение производства – заметно потеряли по итогам восьми месяцев производства: табачных изделий (-35,5%), кожи и изделий из кожи (-25%), готовых металлических изделий кроме машин и оборудования (-9%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (-34%). Сократились производство напитков (-3,8%), кокса и нефтепродуктов (-4,6%), химических веществ и химических продуктов (-6,2%), лекарственных средств и медицинских материалов (-4,9%), мебели (-1,9%).
Вид деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 9,9%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» увеличилось на 5,1%, сообщает Липецкстат.
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