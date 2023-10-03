Экономика

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В Липецкой области выросло заметно производство электроники и оптики, прицепов и полуприцепов

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В Липецкой области выросло заметно производство электроники и оптики, прицепов и полуприцепов

Промышленное производство в целом выросло в Липецкой области в январе-августе на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Индекс промышленного производства немного упал в области добычи полезных ископаемых, однако обрабатывающие производства в целом, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и обеспечение электрической энергией, газом и паром показали рост за восемь месяцев, сообщает Липецкстат.

В январе-августе небольшое падение – на 0,2% - показала по сравнению с прошлогодним область добычи полезных ископаемых. В секторе обрабатывающих производств в целом индекс промышленного производства вырос на 5,2%: здесь в два раза увеличилось производство компьютерной техники, электроники и оптики, в 2,8 раза - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост отмечался в производстве пищевых продуктов (+9,3%), бумаги и бумажных изделий (+11,8%), резиновых и пластмассовых изделий (+28,7%), электрооборудования (+57%). Металлургическое производство выросло на 3,6%, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 4,1%, производство одежды – на 3%.

Вместе с тем в некоторых отраслях наблюдалось падение производства – заметно потеряли по итогам восьми месяцев производства: табачных изделий (-35,5%), кожи и изделий из кожи (-25%), готовых металлических изделий кроме машин и оборудования (-9%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (-34%). Сократились производство напитков (-3,8%), кокса и нефтепродуктов (-4,6%), химических веществ и химических продуктов (-6,2%), лекарственных средств и медицинских материалов (-4,9%), мебели (-1,9%).

Вид деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 9,9%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» увеличилось на 5,1%, сообщает Липецкстат.
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Комментарии (6)

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Коммунист

4 минуты назад
Встаём с колен
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неоднозначник

5 минут назад
американцы из apple\dell\hp\ibm и китайцы с завистью и паникой смотрят на конкурентов из липецкой области- их производство электроники растет во много раз медленнее. есть опасность утратить позиции на мировом рынке компьютеров.
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Левша

6 минут назад
Тачка из куска люминя сегодня стоит от 7 до 10 тыр. На какую зряплату это рассчитано? А пенсию? Пять лет назад деревянный уголок стоил 87 рэ, а сегодня 212, это увеличение производства в 2,5 раза или развод в стиле политбюро?
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Липчанин

19 минут назад
Анекдот. Индекс промышленности упал, но выросло производство. То есть читай правильно производство упало, но за счёт инфляции (поднятия цены) получилось по деньгам на 4,6% больше. Очередной рывок.
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Пессимист

28 минут назад
в 2,8 раза - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Правда судя по фото - тачку в руки и вперёд!
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Веселый

33 минуты назад
Надо еще один кредит брать
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