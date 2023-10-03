В Липецкой области выросло заметно производство электроники и оптики, прицепов и полуприцепов

Промышленное производство в целом выросло в Липецкой области в январе-августе на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Индекс промышленного производства немного упал в области добычи полезных ископаемых, однако обрабатывающие производства в целом, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и обеспечение электрической энергией, газом и паром показали рост за восемь месяцев, сообщает Липецкстат.

В январе-августе небольшое падение – на 0,2% - показала по сравнению с прошлогодним область добычи полезных ископаемых. В секторе обрабатывающих производств в целом индекс промышленного производства вырос на 5,2%: здесь в два раза увеличилось производство компьютерной техники, электроники и оптики, в 2,8 раза - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост отмечался в производстве пищевых продуктов (+9,3%), бумаги и бумажных изделий (+11,8%), резиновых и пластмассовых изделий (+28,7%), электрооборудования (+57%). Металлургическое производство выросло на 3,6%, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 4,1%, производство одежды – на 3%.



Вместе с тем в некоторых отраслях наблюдалось падение производства – заметно потеряли по итогам восьми месяцев производства: табачных изделий (-35,5%), кожи и изделий из кожи (-25%), готовых металлических изделий кроме машин и оборудования (-9%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (-34%). Сократились производство напитков (-3,8%), кокса и нефтепродуктов (-4,6%), химических веществ и химических продуктов (-6,2%), лекарственных средств и медицинских материалов (-4,9%), мебели (-1,9%).



Вид деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 9,9%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» увеличилось на 5,1%, сообщает Липецкстат.