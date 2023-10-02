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8 минут назад

Большинство россиян хотели бы перед пенсией накопить денег на безбедную старость

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#опрос #пенсия #накопления #старость

Почти половина россиян (45%) хотели бы перед пенсией накопить на безбедную старость.

Наибольшая доля опрошенных россиян хотели бы перед пенсией накопить денег на безбедную старость, - говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру" и "СберНПФ". Такой ответ дали 45% респондентов, - предает РБК.

Отмечается, что около четверти россиян хотят перед выходом на пенсию построить дом (25%), купить квартиру (24%) и освоить новое хобби (22%). Чуть меньше пятой части опрошенных выразили желание открыть бизнес (18%).

Переехать в другой город, выучить новый язык или купить дачу хотят по 13% респондентов. Посадить дерево или стать начальником перед пенсией мечтают по 12%. Отправиться в кругосветное путешествие желают 11% респондентов. Вариант ответа "Получить высшее образование" дали 6%.

Тема накоплений на старость наибольший отклик вызывает у россиян в возрасте от 40 до 50 лет и старше, - отмечают эксперты.

Еще один опрос касался того, когда россияне хотели бы выйти на пенсию. Самым популярным ответом стал период от 56 до 60 лет (38%). При этом каждый пятый респондент намерен продолжить работать после 65 лет. Среди тех, кто хотел бы уйти на пенсию до 45 или даже до 40 лет, оказалось по 4%.

Социальный опрос был проведен в сентябре 2023 года во всех федеральных округах РФ. В нем приняли участие 3,5 тысячи человек из категории экономически активного населения старше 18 лет.
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#опрос #пенсия #накопления #старость

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