В Липецке семейная пара отравилась консервированными грибами

Отведав маринованных рядовок, муж и жена оказались в больнице.

В минувшую субботу, 30 сентября в отделение острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 поступили муж и жена — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, которые отравились грибами.



Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, семейная пара ела прошлогодние консервированные грибы. Рядовки для консервирования липчане собирали сами.



Медики оценивают состояние мужчины и женщины как средней степени тяжести. Но пока они продолжают лечение в стационаре.