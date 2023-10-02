Здоровье

21 минуту назад

В Липецке семейная пара отравилась консервированными грибами

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#грибы #отравление
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В Липецке семейная пара отравилась консервированными грибами

Отведав маринованных рядовок, муж и жена оказались в больнице. 

В минувшую субботу, 30 сентября в отделение острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 поступили муж и жена — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, которые отравились грибами.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, семейная пара ела прошлогодние консервированные грибы. Рядовки для консервирования липчане собирали сами.

Медики оценивают состояние мужчины и женщины как средней степени тяжести. Но пока они продолжают лечение в стационаре.
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#грибы #отравление
2

Комментарии (2)

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Animal planet.

2 минуты назад
Житель, самые лучшие грибы-это шампиньоны.
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Житель

7 минут назад
Рядовки толкачики сыроежки свинухи , курятники никогда не собираем ! Нету грибов и это не грибы ! Берем только белые подберезовики подосиновики лисички рыжики маслята и опята ! Все !
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