Здоровье
21 минуту назад
В Липецке семейная пара отравилась консервированными грибами
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Отведав маринованных рядовок, муж и жена оказались в больнице.
В минувшую субботу, 30 сентября в отделение острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 поступили муж и жена — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, которые отравились грибами.
Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, семейная пара ела прошлогодние консервированные грибы. Рядовки для консервирования липчане собирали сами.
Медики оценивают состояние мужчины и женщины как средней степени тяжести. Но пока они продолжают лечение в стационаре.
Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, семейная пара ела прошлогодние консервированные грибы. Рядовки для консервирования липчане собирали сами.
Медики оценивают состояние мужчины и женщины как средней степени тяжести. Но пока они продолжают лечение в стационаре.
2 351
Animal planet.
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