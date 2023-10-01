Происшествия

сегодня, 14:26

Жителя Ельца будут судить за смертельное избиение сожительницы

2 230
#Тяжкие телесные #избиение
Жителя Ельца будут судить за смертельное избиение сожительницы

За 14 ударов мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 13 июля 2023 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Орджоникидзе в Ельце распивал спиртное в компании сожительницы и их общего знакомого. В ходе возникшего конфликта обвиняемый в присутствии гостя избил сожительницу, нанеся ей не менее 14 ударов кулаками по голове и телу. В тяжелом состоянии 39-летняя женщина лишь спустя несколько дней была госпитализирована. Однако несмотря на медпомощь скончалась 5 августа в больнице. Причиной её смерти стала тупая травма головы.

Вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления.  На время следствия фигурант судом заключен под стражу.

В установленный законом двухмесячный срок следователем собрана необходимая доказательственная база, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемый фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание виде лишения свободы сроком до 15 лет.

2 230
#Тяжкие телесные #избиение

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Блондинка

14 минут назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
ответить

Мимо шол

36 минут назад
Совет женщинам если хочется свободы то живите одни.а то вон как получается.лучше не рискуете.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
60
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

В Липецке по ночам жестоко избивают людей. Видео 18+
#Избиение #драка
21
В Липецке по ночам жестоко избивают людей. Видео 18+

сегодня, 13:38

Происшествия
«Система заполнится в течение двух-трех часов»
#коммунальная авария
114
«Система заполнится в течение двух-трех часов»

сегодня, 10:53

Происшествия
Липчанка продала квартиру, а деньги перечислила мошенникам
#Мошенничество
20
Липчанка продала квартиру, а деньги перечислила мошенникам

сегодня, 10:19

Происшествия
Липецкие полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков в регион
#Наркоторговля #УМВД
7
Липецкие полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков в регион

сегодня, 10:02

Происшествия
Авария на кольце Трубного: в систему возвращается вода
#коммунальная авария
136
Авария на кольце Трубного: в систему возвращается вода

сегодня, 09:20

Происшествия
Евгения Уваркина: «Два дня для города были тяжелыми, но мы практически справились»
#коммунальная авария
193
Евгения Уваркина: «Два дня для города были тяжелыми, но мы практически справились»

вчера, 21:54

Происшествия