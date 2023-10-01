Жителя Ельца будут судить за смертельное избиение сожительницы

За 14 ударов мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 13 июля 2023 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Орджоникидзе в Ельце распивал спиртное в компании сожительницы и их общего знакомого. В ходе возникшего конфликта обвиняемый в присутствии гостя избил сожительницу, нанеся ей не менее 14 ударов кулаками по голове и телу. В тяжелом состоянии 39-летняя женщина лишь спустя несколько дней была госпитализирована. Однако несмотря на медпомощь скончалась 5 августа в больнице. Причиной её смерти стала тупая травма головы.

Вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. На время следствия фигурант судом заключен под стражу.

В установленный законом двухмесячный срок следователем собрана необходимая доказательственная база, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемый фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание виде лишения свободы сроком до 15 лет.