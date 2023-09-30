Происшествия

51 минуту назад

Ростовская фура впечатала в столб внедорожник

3 350
#ДТП
1
Ростовская фура впечатала в столб внедорожник

У водителя большегруза произошел инсульт прямо за рулем

В пятницу вечером в Ельце на улице Коммунаров, водитель большегруза «МАН» с номерами Ростовской области врезался в стоящий на обочине автомобиль «Toyota Land Cruiser» и буквально впечатал его в столб.

По предварительной информации у водителя большегруза произошел инсульт, и он потерял сознание. Водитель госпитализирован в елецкую больницу.

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Фото: vk.com/my_elets
3 350
#ДТП
1

Комментарии (3)

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А нам

15 минут назад
Зато пенсионный подняли, говорят хорошо живём ,здоровьем можно делиться.
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Гость

24 минуты назад
Водитель жив?
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Магнит

36 минут назад
Всегда рядом
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