Ростовская фура впечатала в столб внедорожник

У водителя большегруза произошел инсульт прямо за рулем



В пятницу вечером в Ельце на улице Коммунаров, водитель большегруза «МАН» с номерами Ростовской области врезался в стоящий на обочине автомобиль «Toyota Land Cruiser» и буквально впечатал его в столб.По предварительной информации у водителя большегруза произошел инсульт, и он потерял сознание. Водитель госпитализирован в елецкую больницу.