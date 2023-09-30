Происшествия
51 минуту назад
Ростовская фура впечатала в столб внедорожник
У водителя большегруза произошел инсульт прямо за рулем
В пятницу вечером в Ельце на улице Коммунаров, водитель большегруза «МАН» с номерами Ростовской области врезался в стоящий на обочине автомобиль «Toyota Land Cruiser» и буквально впечатал его в столб.
По предварительной информации у водителя большегруза произошел инсульт, и он потерял сознание. Водитель госпитализирован в елецкую больницу.
Фото: vk.com/my_elets
По предварительной информации у водителя большегруза произошел инсульт, и он потерял сознание. Водитель госпитализирован в елецкую больницу.
Фото: vk.com/my_elets
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