Липа в шестеренке: закончено голосование за эмблему 70-летия области

Определен победитель голосования за народную эмблему празднования 70-летия Липецкой области. На конкурс, который проходил на официальной странице правительства Липецкой во «ВКонтакте», поступили 39 вариантов эмблемы. Жители области выбрали работу Ольга Афанасьевой из Усмани. За ее рисунок отдано 843 голоса (13% от всех проголосовавших, в голосовании участвовали 6 616 человек).— Я выбрала то, что в голове у меня ассоциируется с Липецкой областью: НЛМК, Тракторный завод, липа — все вместе и слилось, — рассказала GOROD48 педагог детской школы искусств Усмани по классу декоративно-прикладное искусство Ольга Афанасьева.Ольга Афанасьева получит памятный подарок. Предполагается, что ее рисунок будет использован в юбилейной символике.