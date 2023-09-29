Общество

сегодня, 15:23

Липа в шестеренке: закончено голосование за эмблему 70-летия области

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#эмблема #70 лет Липецкой области
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Липа в шестеренке: закончено голосование за эмблему 70-летия области
Определен победитель голосования за народную эмблему празднования 70-летия Липецкой области. На конкурс, который проходил на официальной странице правительства Липецкой во «ВКонтакте», поступили 39 вариантов эмблемы. Жители области выбрали работу Ольга Афанасьевой из Усмани. За ее рисунок отдано 843 голоса (13% от всех проголосовавших, в голосовании участвовали 6 616 человек).

— Я выбрала то, что в голове у меня ассоциируется с Липецкой областью: НЛМК, Тракторный завод, липа — все вместе и слилось, — рассказала GOROD48 педагог детской школы искусств Усмани по классу декоративно-прикладное искусство Ольга Афанасьева.



Фото: официальный сайт детской школы искусств г. Усмань

Ольга Афанасьева получит памятный подарок. Предполагается, что ее рисунок будет использован в юбилейной символике.

Фото: Telegram-канал правительства Липецкой области
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#эмблема #70 лет Липецкой области
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Комментарии (12)

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Алькаш

37 секунд назад
У нас трактора делают?Где и кто?
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Галина Львовна

3 минуты назад
композиция называется "труба промышлености " разбитая шестерня, ржавые трубы неработающей индустрии и ветка венка ее былой славы ...
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Иваныч

6 минут назад
А где там шестеренка? Я вижу диск литой на агрессивном протекторе.
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Мимо проходил

7 минут назад
Ужас какойто
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петр

8 минут назад
поломаное колесо .цветами обросло .и те оберерают нас от труб ..
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коля

17 минут назад
асоциации щестеренка и растение .странновато.
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Да уж!

21 минуту назад
Какой город - такая и эмблема. Никакая.
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Липецкие басни

32 минуты назад
Жуть какая-то.
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Раскат

33 минуты назад
Липовая шестерёнка, какое соответствие сегодняшнему дню..
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Липчанка

сегодня, 15:46
Вот так перемололи деревья в Липецке. Извините, такая ассосиация от эмблемы.
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