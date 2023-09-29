Происшествия

сегодня, 13:06

45-летний ельчанин ограбил ювелирный магазин

622
#грабёж
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45-летний ельчанин ограбил ювелирный магазин

Его добычей стали золотые цепочка и кулон.

Елецкий городской суд вынес приговор 45-летнему мужчине за ограбление ювелирного магазина  «Золото России» в районе «Эльта».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина зашёл в магазин по улице Радиотехнической и попросил продавца показать несколько золотых цепочек — он якобы выбирал подарок дочери.

Продавец показала ему несколько цепочек с кулонами, но когда женщина на несколько секунд отвлеклась, ельчанин забрал цепочку и кулон и вышел из магазина, не реагируя на звучащие вслед крики продавца и требование остановиться.

Покинув магазин, мужчина перебежал дорогу и скрылся в домах. В этот же день грабителя задержали полицейские с похищенными золотыми украшениями общей стоимостью 33 667 рублей.

В суде мужчина признал вину частично и просил переквалифицировать его действия с грабежа на кражу, пояснив, что когда он похищал золотые изделия, продавец его действий не видела, то есть он совершил их тайно.

Но действия мужчины всё же были по части 1 статьи 161 УК РФ как грабеж. Подсудимого приговорили за него к полутора годам лишения свободы. Но поскольку мужчина был раннее судим, и предыдущее наказание не было отбыто, окончательно мужчине назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
622
#грабёж
3

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