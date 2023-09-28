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В Ташкенте из-за удара молнии произошел взрыв и начался пожар на складе

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#пожар #удар молнии

Ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.

На территории складского комплекса в Сергелийском районе Ташкента в результате удара молнии произошел взрыв и начался пожар, - сообщает Bfm.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

Взрыв прогремел около 02:55 по местному времени (01:55 мск). К ликвидации последствий ЧП привлекли 16 пожарно-спасательных бригад, - говорится в сообщении.

В результате инцидента есть пострадавшие, - сообщает Минздрав Узбекистана. Раненые доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Их количество не уточняется.

Также в МЧС опровергли распространяемую в соцсетях информацию о том, что взрыв мог быть связан с крушением самолета. Слухи стали распространяться на фоне того, что к Сергелийскому району относится международный аэропорт имени Ислама Каримова. Местные СМИ сообщают, что ЧП не повлияло на работу авиагавани.

Позже МЧС Узбекистана сообщило, что в результате оперативных действий сотрудников МЧС в 05:02 часов пожар был локализован и к этому времени площадь возгорания сокращается.

С первых минут на месте происшествия работает руководство МЧС, задействованы силы и средства профильных организаций, - говорится в сообщении ведомства.

С целью установления причин пожара на месте инцидента работает специальная лаборатория МЧС. Также для скорейшей ликвидации последствий возгорания создан штаб МЧС.



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#пожар #удар молнии

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