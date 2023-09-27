Общество

10 минут назад

При Липецком горсовете появился Совет старейшин

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#Липецкий горсовет
При Липецком горсовете появился Совет старейшин

На первом своем заседании «трофейные слоны» обсудили создание платных парковок.

Сегодня в Липецком горсовете состоялось первое заседание Совета старейшин — нового коллективного органа, созданного про инициативе спикера Евгении Фрай.

— Мы обещали это в прошедший День города, мы сделали! — сказала председатель горсовета, открывая работу первого заседания Совета старейшин, в который вошли бывшие чиновники мэрии, депутаты городского и областного Советов, Почетные граждане Липецка.

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Создание нового Совета поддержала глава города Евгения Уваркина. Она сказала, что на идеях членов Совета старейшин был построен современный Липецк. А сейчас перед обществом стоят новые вызовы, преодоление которых невозможно «без трофейных слонов». Это выражение — родом из Африки, где когда-то разрешили отстреливать старых слонов, но когда это случилось, популяции этих животных были дезорганизованы — стада не знали, куда идти в поисках пищи или воды. Мэр Липецка рассказала историю из своего недавнего прошлого, когда в Общественной палате РФ расформировали комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, председателем которой она была в 2017-2019 годах. Узнав об этом, она расплакалась от обиды, поскольку решила, что все ее труды были напрасны, и отказалась войти в ОП РФ нового созыва. Но как же она была рада, когда эту комиссию реанимировали!

— Хотим сверять с вами все наши планы! — сказала мэр.

В Совете старейшин — 20 мест. Вакантно одно. Евгения Фрай пошутила, что его держат для экс-вице-спикера горсовета Федора Жигарова, который возглавляет Общественную палату Липецка. Но уже на следующем заседании, которые планируют проводить раз в квартал, как стало известно GOROD48, это место займет единственная женщина в Совете — Почетный гражданин Липецка Валентина Шадрина, усилиями которой в 1980 году на площади Героев появился пост №1.

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Секретарем Совета старейшин стал общественник, бывший руководитель аппарата горсовета Виктор Иванов. В Совет вошли экс-мэр Липецка Михаил Гулевский, экс-спикер Валерий Синюц, бывшие председатели департаментов мэрии Константин Фомин, Евгений Лисаконов, Виктор Долгих, члены горсовета предыдущих созывов горсовета Борис Бондарев и Валентин Тонких.

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Единственным вопросом, который сегодня обсудили старейшины, стала организация платных парковок в центре Липецка. Выслушав мэра и председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, Борис Бондарев сказал, что этот вопрос перезрел, что платные парковки могли появится в центре города еще в 2018 году, но тогда все уперлось в отсутствие правовых актов, которые бы позволили защитить интересы жителей домов, попавших в зону действия платных стоянок. Сейчас же, как он понял, в мэрии разрабатывается Порядок установки шлагбаумов, 90% затрат на которые муниципалитет возьмет на себя.

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— Платных парковок в центре Липецка недостаточно. Посмотрите, что творится по утрам в микрорайонах у детских садов и школ, куда привозят детей родители! Дети выбегают из машин и едва не попадают под колеса других машин, — сказал Константин Фомин.

Евгения Уваркина сообщила, что платные парковки в центре города — это первый этап программы. В следующем году будет второй, в 2025-м — третий. Итого на главных дорогах города у социально значимых учреждений появится 3 327 платных мест для парковок. Глава Липецка добавила, что департамент градостроительства и архитектуры получил задание реанимировать проекты строительства многоуровневых парковок. И проанонсировала появление двухэтажной парковки у Школы креативных индустрий в районе площади Героев.

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Другой «старейшина», Валентин Тонких, попросил мэрию сотрудничать с ГИбДД чтобы не допустить захвата стоянок, отведенных инвалидам и иным льготникам:

— У любого большого магазина кто угодно занимает отведенные для инвалидов места, а автоинспекторы по кустам прячутся!

Общественника успокоил Павел Звонарев. Он сообщил, что все 830 парковочных мест находятся под фото-и видеонаблюдением, и что информация о нарушителях будет сразу же попадать в ГИБДД.

Секретарь Совета Виктор Иванов тут же попросил Евгению Уваркину внести и его, и всех других «старейшин» в список льготников, которые бы могли бесплатно паковаться в центре города.

Обсудив этот вопрос, две Евгении оставили «старейшин» пить чай с пирожками, пообещав создать чат Совета с их участием.
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#Липецкий горсовет

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