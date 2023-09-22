Эксперты оценили влияние на рынок ограничения экспорта нефтепродуктов

Правительство 21 сентября приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Ограничения не распространяются вывоз в страны ЕАЭС и не коснутся гуманитарной помощи.





«Временный запрет на экспорт топлива из РФ приведет к насыщению внутреннего российского рынка топливом, на этом фоне удастся устранить его дефицит в отдаленных и аграрных регионах страны. А падение оптовых цен на бирже остановит рост розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС», — рассказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



По его словам, российские НПЗ будут вынуждены увеличивать оптовые поставки на биржу, чтобы реализовать выпавшие от запрета экспорта объемы. На этом фоне оптовые цены на бирже будут снижаться каждый день до тех пор, пока не будет найден баланс спроса и предложения. До конца сентября оптовая стоимость АИ-92 в европейской части России может опуститься до 50-55 тыс. рублей за 1 т, добавил он.



Как писали «Известия», в последние месяцы российские регионы столкнулись с проблемами нехватки топлива и его высокой цены. Оптовая стоимость бензина в России неоднократно била рекорды, а рост розничной цены превысил темпы инфляции.



На фоне решения кабина 21 сентября Аи-92 подешевел на более чем 5% до 62,5 тыс. рублей за т, Аи-95 — на 4% до 67 тыс. рублей за т, а дизель — на 1,7% до 72,2 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Впрочем, относительно начала лета цены остаются пока высокими: в июне Аи-92 торговался по 54 тыс. рублей за т, Аи-95 — по 61,5 тыс., дизель — по 52,6 тыс.



Такая мера последовала после сообщений об ухудшении ситуации в регионах — дефиците топлива и росте цен на него. Как рассказали «Известиям» опрошенные эксперты, внутренний топливный рынок уже начал насыщаться, а оптовые цены перешли к снижению.«Временный запрет на экспорт топлива из РФ приведет к насыщению внутреннего российского рынка топливом, на этом фоне удастся устранить его дефицит в отдаленных и аграрных регионах страны. А падение оптовых цен на бирже остановит рост розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС», — рассказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.По его словам, российские НПЗ будут вынуждены увеличивать оптовые поставки на биржу, чтобы реализовать выпавшие от запрета экспорта объемы. На этом фоне оптовые цены на бирже будут снижаться каждый день до тех пор, пока не будет найден баланс спроса и предложения. До конца сентября оптовая стоимость АИ-92 в европейской части России может опуститься до 50-55 тыс. рублей за 1 т, добавил он.Как писали «Известия», в последние месяцы российские регионы столкнулись с проблемами нехватки топлива и его высокой цены. Оптовая стоимость бензина в России неоднократно била рекорды, а рост розничной цены превысил темпы инфляции.На фоне решения кабина 21 сентября Аи-92 подешевел на более чем 5% до 62,5 тыс. рублей за т, Аи-95 — на 4% до 67 тыс. рублей за т, а дизель — на 1,7% до 72,2 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Впрочем, относительно начала лета цены остаются пока высокими: в июне Аи-92 торговался по 54 тыс. рублей за т, Аи-95 — по 61,5 тыс., дизель — по 52,6 тыс.