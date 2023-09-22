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1 минуту назад

Врач-диетолог рассказала о пользе черноплодной рябины при повышенном давлении

#здоровье #давление

Для снижения давления ягоды следует употреблять в свежем виде.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что лучшими ягодами, которые могут снизить артериальное давление и укрепить стенки сосудов, являются арбуз, черноплодная рябина и брусника, - передает "Москва 24".

"Арбуз обладает диуретическим действием, то есть выводит из организма лишнюю жидкость. Еще он положительно влияет на сосудистую стенку и расширяет сосуды. Среди ягод арбуз занимает первое место по содержанию магния. Иногда при повышенном давлении назначают капельницы с этим элементом", — отметила врач.

По ее словам, мочегонным эффектом обладает и брусника. Она помогает выводить жидкость, может уменьшить объем циркулирующей крови, что снижает отечность и понижает давление. Кроме того, содержащийся в ней витамин C способствует укреплению стенок сосудов.

Черноплодная рябина, по словам Мухиной, не только понижает давление, но и содержит огромное количество рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов, которые благотворно влияют на сосудистую стенку. Врач советует есть эти ягоды в свежем виде. Из брусники и рябины можно приготовить отвары или морсы.
#здоровье #давление

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