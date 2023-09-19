Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Бабье лето в разгаре — завтра в Липецкой области до +26

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#бабье лето
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Бабье лето в разгаре — завтра в Липецкой области до +26

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью — от +6 до +11 градусов, днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.

День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 1 градус мороза. 

201
#бабье лето
3

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