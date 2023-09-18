Общество

18 минут назад

На улице Угловой вводится одностороннее движение

136
#дорожное движение
На улице Угловой вводится одностороннее движение
С 20 сентя,ря на улице Угловой в Липецке вводится одностороннее движение — по направлению от улицы Гагарина к улице Желябова.

В администрации города такое решение объясняют узостью улицы. 

—  Решение об изменении организации дорожного движения принято в связи со стесненными условиями, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильной дороги, — заявили в мэрии.

136
#дорожное движение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

На улице Зои Космодемьянской обнаружили «резиновый» дом
#миграция #иностранцы
2
На улице Зои Космодемьянской обнаружили «резиновый» дом

33 минуты назад

Общество
У губернатора — новый заместитель, а начальник облздрава уходит в оставку
#кадры
20
У губернатора — новый заместитель, а начальник облздрава уходит в оставку

сегодня, 10:48

Общество
Штрафы лучше предупреждений: суды начали наказывать энергетиков рублем за просроченные раскопки
#благоустройство
7
Штрафы лучше предупреждений: суды начали наказывать энергетиков рублем за просроченные раскопки

сегодня, 10:21

Общество
Сегодня в Липецке: садоводческие маршруты сокращают, отдых за границей теперь - для бедных?
#Сегодня в Липецке
53
Сегодня в Липецке: садоводческие маршруты сокращают, отдых за границей теперь - для бедных?

сегодня, 07:00

Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
#Отключения воды #отключения света
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 15:54

Общество
Процентная ставка по кредиту: снизить – возможно?
#Гайд #банковская ставка
2
Процентная ставка по кредиту: снизить – возможно?

вчера, 13:43

Общество