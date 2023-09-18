На улице Угловой вводится одностороннее движение

С 20 сентя,ря на улице Угловой в Липецке вводится одностороннее движение — по направлению от улицы Гагарина к улице Желябова.



В администрации города такое решение объясняют узостью улицы.



— Решение об изменении организации дорожного движения принято в связи со стесненными условиями, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильной дороги, — заявили в мэрии.



