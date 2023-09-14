На улице Парижской Коммуны найдена граната «Ф-1»

К месту находки были стянуты саперы.

Утром 13 сентября на улице Парижской Коммуны в Ельце была найдена граната «Ф-1» времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Об опасной находке дежурному ЕДДС сообщил по телефону местная жительница.



«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения не было. Ближайшие жилые строения от места обнаружения гранаты находятся на расстоянии 10 метров. Эвакуация населения не проводилась. Сотрудники полиции организовали оцепление и охрану гранаты до прибытия специалистов пиротехнической группы», - сказано в официальном сообщении МЧС.



Уже сегодня пиротехники АСО ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области» уничтожили гранату на специализированном полигоне.

