Происшествия
сегодня, 14:01
Трагедия на станции «Грязи»: уголовное дело прекращено за примирением сторон
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Об этом ходатайствовала жена подсудимого.
В Грязях суд рассмотрел уголовное дело 42-летнего жителя республики Коми, 11 июля попавшего с сыном на руках под поезд. Мужчину обвиняли по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело прекращено за примирением сторон: самого попавшего под поезд мужчины и его жены — матери ребёнка.
«В суде мать ребёнка заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, 11 июля на станции «Грязи-Воронежские» мужчина с полуторагодовалым сыном на руках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и попал под грузовой поезд. И мужчина и ребенок получили травмы. Экспертиза установила, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Сейчас и сын, и отец уже выписаны из больниц и находятся дома.
Постановление о прекращении уголовного дела не вступило в силу и может быть обжаловано.
«В суде мать ребёнка заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, 11 июля на станции «Грязи-Воронежские» мужчина с полуторагодовалым сыном на руках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и попал под грузовой поезд. И мужчина и ребенок получили травмы. Экспертиза установила, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Сейчас и сын, и отец уже выписаны из больниц и находятся дома.
Постановление о прекращении уголовного дела не вступило в силу и может быть обжаловано.
4 1718
санитару.
санитар
Вася
санитар