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Трагедия на станции «Грязи»: уголовное дело прекращено за примирением сторон

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#железная дорога
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Об этом ходатайствовала жена подсудимого.

В Грязях суд рассмотрел  уголовное дело 42-летнего жителя республики Коми, 11 июля попавшего с сыном на руках под поезд. Мужчину обвиняли по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело прекращено за примирением сторон: самого попавшего под поезд мужчины и его жены — матери ребёнка.

«В суде мать ребёнка заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, 11 июля на станции «Грязи-Воронежские» мужчина с полуторагодовалым сыном на руках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и попал под грузовой поезд. И мужчина и ребенок получили травмы. Экспертиза установила, что  здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Сейчас и сын, и отец уже выписаны из больниц и находятся дома. 

Постановление о прекращении уголовного дела не вступило в силу и может быть обжаловано.
4 1718
#железная дорога
3

Комментарии (4)

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санитару.

18 минут назад
санитар, Если там проводить расследования то получится что и надо привлекать из ЖД некоторых. Вот и следствие не настаивал об продолжении.
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санитар

29 минут назад
Ну дело прекратили, а разве государство не должно само судить? Лишением родительских прав, например? Однако, досадно, что ближние родственники не могут между собой разобраться. Скорее всего, она жила на его зарплату, и с запозданием смекнула.
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Вася

46 минут назад
санитар, ну потому что отец вроде как виновник а мать предстовитель потерпевшей стороны(ребенка) отец таковым не является по причине своей вины
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санитар

51 минуту назад
Не пойму, мать и отец - родители ребёнка. Как они оказались по разные стороны суда?
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