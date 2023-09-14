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17 тысяч идей по улучшению производства подали сотрудники НЛМК с начала года
С начала года сотрудники НЛМК подали более 17 тысяч предложений по улучшению эффективности производственных, технологических и бизнес-процессов компании.
В числе эффективных предложений идея специалиста ферросплавного цеха Владимира Борбышова. Он предложил новую технологию для производства высокочистого ферросилиция, который используется в изготовлении трансформаторной стали. Один из его основных составляющих – банический кварцит Владимир предложил изготавливать самостоятельно с помощью древесного угля. Реализация инициативы позволила получить экономический эффект 40 млн рублей.
Производственная система НЛМК создана для повышения эффективности производства. Специальные инструменты позволяют увидеть в привычных процессах скрытые потери и предотвратить их. На это направлены проекты улучшений и предложения сотрудников.
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