17 тысяч идей по улучшению производства подали сотрудники НЛМК с начала года

С начала года сотрудники НЛМК подали более 17 тысяч предложений по улучшению эффективности производственных, технологических и бизнес-процессов компании.

Подать идею может любой сотрудник через специальный сервис - «Банк идей» на корпоративном портале и в мобильном приложении*. Каждую инициативу рассматривает технический совет НЛМК и дает заключение по её эффективности и новизне, после чего лучшие идеи реализуют на производстве, а их авторам выплачивают вознаграждение, рассказали в пресс-службе компании.



В числе эффективных предложений идея специалиста ферросплавного цеха Владимира Борбышова. Он предложил новую технологию для производства высокочистого ферросилиция, который используется в изготовлении трансформаторной стали. Один из его основных составляющих – банический кварцит Владимир предложил изготавливать самостоятельно с помощью древесного угля. Реализация инициативы позволила получить экономический эффект 40 млн рублей.



Производственная система НЛМК создана для повышения эффективности производства. Специальные инструменты позволяют увидеть в привычных процессах скрытые потери и предотвратить их. На это направлены проекты улучшений и предложения сотрудников.



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