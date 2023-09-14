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17 тысяч идей по улучшению производства подали сотрудники НЛМК с начала года

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17 тысяч идей по улучшению производства подали сотрудники НЛМК с начала года

С начала года сотрудники НЛМК подали более 17 тысяч предложений по улучшению эффективности производственных, технологических и бизнес-процессов компании. 

Подать идею может любой сотрудник через специальный сервис - «Банк идей» на корпоративном портале и в мобильном приложении*. Каждую инициативу рассматривает технический совет НЛМК и дает заключение по её эффективности и новизне, после чего лучшие идеи реализуют на производстве, а их авторам выплачивают вознаграждение, рассказали в пресс-службе компании.

В числе эффективных предложений идея специалиста ферросплавного цеха Владимира Борбышова. Он предложил новую технологию для производства высокочистого ферросилиция, который используется в изготовлении трансформаторной стали. Один из его основных составляющих – банический кварцит Владимир предложил изготавливать самостоятельно с помощью древесного угля. Реализация инициативы позволила получить экономический эффект 40 млн рублей. 

Производственная система НЛМК создана для повышения эффективности производства. Специальные инструменты позволяют увидеть в привычных процессах скрытые потери и предотвратить их. На это направлены проекты улучшений и предложения сотрудников. 

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#цены #АЗС #топливо
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Общество

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