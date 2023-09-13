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За незарытые раскопы на улицах Катукова и Винницкой «РВК-Липецк» заплатит по 10 000 рублей
До 21 июля у дома №36 по улице Катукова компания «РВК-Липецк» должна был восстановить асфальтное покрытие проезжей части, а у дома №10 по улице Винницкой сделать благоустройство.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, предписание коммунальщикам выписал департамент развития территории: в срок до 21 июля в районе дома №36 по улице Катукова компания «РВК-Липецк» должна был восстановить асфальтное покрытие проезжей части, а в районе дома №10 по улице Винницкой сделать благоустройство.
Суд признал ООО «РВК-Липецк» виновным и назначил компании два штрафа по 10 тысяч рублей каждый.
Фото, видео - vk.com/sud48
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