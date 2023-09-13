За незарытые раскопы на улицах Катукова и Винницкой «РВК-Липецк» заплатит по 10 000 рублей

До 21 июля у дома №36 по улице Катукова компания «РВК-Липецк» должна был восстановить асфальтное покрытие проезжей части, а у дома №10 по улице Винницкой сделать благоустройство.

Мировой судья судебного участка № 28 Советского судебного района Липецка рассмотрела дела об административном правонарушении в отношении ООО «РВК-Липецк» за невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений: компания не восстановила асфальт и благоустройство на месте своих коммунальных раскопов.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, предписание коммунальщикам выписал департамент развития территории: в срок до 21 июля в районе дома №36 по улице Катукова компания «РВК-Липецк» должна был восстановить асфальтное покрытие проезжей части, а в районе дома №10 по улице Винницкой сделать благоустройство.Суд признал ООО «РВК-Липецк» виновным и назначил компании два штрафа по 10 тысяч рублей каждый.