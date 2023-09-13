Общество

сегодня, 13:35

За незарытые раскопы на улицах Катукова и Винницкой «РВК-Липецк» заплатит по 10 000 рублей

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#ЖКХ #благоустройство
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До 21 июля у дома №36 по улице Катукова компания «РВК-Липецк» должна был восстановить асфальтное покрытие проезжей части, а у дома №10 по улице Винницкой сделать благоустройство.

Мировой судья судебного участка № 28 Советского судебного района Липецка рассмотрела дела об административном правонарушении в отношении ООО «РВК-Липецк» за невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений: компания не восстановила асфальт и благоустройство на месте своих коммунальных раскопов.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, предписание коммунальщикам выписал департамент развития территории: в срок до 21 июля в районе дома №36 по улице Катукова компания «РВК-Липецк» должна был восстановить асфальтное покрытие  проезжей части, а в районе дома №10 по улице Винницкой сделать благоустройство.

Суд признал ООО «РВК-Липецк» виновным и назначил компании два штрафа по 10 тысяч рублей каждый.

Фото, видео - vk.com/sud48
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#ЖКХ #благоустройство
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Комментарии (3)

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Старенький

1 минуту назад
Лариса, на сво их , в окоп. Правильно?
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Допустим

49 минут назад
Это в бюджет, а жителям по пачке молока за неудобства?!
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Лариса

50 минут назад
То есть, если Экопром не вовремя вывез мусор с контейнерной площадки, то штрафуют УК на 250 тысяч рублей. А РВК обойдётся 10-ю тысячами? Беспредел!
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