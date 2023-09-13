«Мерседес» врезался в опору ЛЭП

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.

На улице Ковалёва в Липецке «Мерседес» врезался в опору линии электропередачи. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию сообщений об этой аварии не поступало: судя по всему, она обошлась без пострадавших.Тем не менее, после появления фотографий происшествия в соцсетях, сотрудники Госавтоинспекции выехали на место, по факту ДТП будет проведена проверка.