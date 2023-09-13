Происшествия

сегодня, 10:16

«Мерседес» врезался в опору ЛЭП

5 1180
#ДТП
2
«Мерседес» врезался в опору ЛЭП

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.

На улице Ковалёва в Липецке «Мерседес» врезался в опору линии электропередачи. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию сообщений об этой аварии не поступало: судя по всему, она обошлась без пострадавших.

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Тем не менее, после появления фотографий происшествия в соцсетях, сотрудники Госавтоинспекции выехали на место, по факту ДТП будет проведена проверка.

Фото -  vk.com/dtp_48
5 1180
#ДТП
2

Комментарии (5)

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Ну, Ну..

35 минут назад
Кто-то слил инфу
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Водила кобылы

50 минут назад
Выбитого стекла ему было мало, теперь его вставят при полном ремонте!
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Гость.

сегодня, 10:33
Теперь мерина продаст столб восстановит.
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Шапокляк

сегодня, 10:25
Водитель топил на все деньги и был не совсем трезв - 99%
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Николай

сегодня, 10:20
Понаставили столбов! Нормальным пацанам проехать не дают.
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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