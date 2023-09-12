Общество

12 минут назад

Плитка с фасада дома по проспекту Победы падает ещё с апреля

71
#ЖКХ
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Плитка с фасада дома по проспекту Победы падает ещё с апреля

Оказывается, управляющая организация должна была устранить повреждения на фасаде многоквартирного дома в срок до 1 сентября.

8 сентября мы рассказали, что от фасада дома №8 по проспекту Победы отваливаются куски плитки, и что никто на это не реагирует. Кто-то из жильцов даже повесил на двери третьего подъезда объявление: «С крыши падает плитка. Будьте осторожны!». При этом в управляющей организации «Маяк», которая обслуживает дом №8 по проспекту Победы, сообщили GOROD48, что с жалобами на падающие плиты и осыпающийся фасад к ним никто не обращался.

Но жильцы дома тут же возмутились: обращались, причём ещё весной. И на обращение от 9 апреля даже получили ответ, согласно которому управляющая организация должна была устранить повреждения на фасаде многоквартирного дома в срок до 1 сентября. Но к сентябрю ничего сделано не было, и плитка так и продолжает отваливаться.

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Как сообщили GOROD48 в Госжилинспекции Липецкой области, при повторном официальном обращении в ГЖИ будет проведено контрольное (надзорное) мероприятие, в результате которого управляющей компании грозит административная ответственность в виде штрафов: на должностное лицо – до 100 тысяч рублей, на юридическое – до 300 тысяч рублей. Пока повторных обращений по данному вопросу от жильцов дома не поступало, были только жалобы на горячую воду и контейнерные площадки.
71
#ЖКХ
1

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