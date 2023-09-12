12 минут назад
Плитка с фасада дома по проспекту Победы падает ещё с апреля
Оказывается, управляющая организация должна была устранить повреждения на фасаде многоквартирного дома в срок до 1 сентября.
Но жильцы дома тут же возмутились: обращались, причём ещё весной. И на обращение от 9 апреля даже получили ответ, согласно которому управляющая организация должна была устранить повреждения на фасаде многоквартирного дома в срок до 1 сентября. Но к сентябрю ничего сделано не было, и плитка так и продолжает отваливаться.
Как сообщили GOROD48 в Госжилинспекции Липецкой области, при повторном официальном обращении в ГЖИ будет проведено контрольное (надзорное) мероприятие, в результате которого управляющей компании грозит административная ответственность в виде штрафов: на должностное лицо – до 100 тысяч рублей, на юридическое – до 300 тысяч рублей. Пока повторных обращений по данному вопросу от жильцов дома не поступало, были только жалобы на горячую воду и контейнерные площадки.