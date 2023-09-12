В мире

сегодня, 13:57

В зоопарке австрийского Зальцбурга носорог напал на 33-летнюю сотрудницу и убил ее

19
#нападение #зоопарк

12 сентября утром в зоопарке австрийского Зальцбурга произошла трагедия.

Носорог в зоопарке австрийского города Зальцбург напал на 33-летнюю сотрудницу во время её работы в вольере, - передает РИА Новости со ссылкой на австрийское телевидение.

"От полученных травм женщина скончалась на месте", — сообщили в местной полиции.

Уточняется, что нападение произошло в тот момент, когда смотрительница зоопарка хотела намазать носорогов средством для отпугивания насекомых.

Когда другой 34-летний смотритель попытался отогнать животное, носорог напал и на него, - передает австрийский телеканал OE24 со ссылкой на полицию. Он получил травмы и был госпитализирован на машине скорой помощи в университетскую больницу Зальцбурга.

Сейчас на месте происшествия работает группа по преодолению кризисных ситуаций.

По данным зоопарка, 12 сентября он будет закрыт весь день.

19
#нападение #зоопарк

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
186
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

Посол Капур заявил, что Индия 18 месяцев покупает у РФ нефть за твердую валюту
#Индия #нефть #экономика
Посол Капур заявил, что Индия 18 месяцев покупает у РФ нефть за твердую валюту

47 минут назад

В мире
Европу предупреждают о нашествии красных огненных муравьев
#Европа #муравьи
Европу предупреждают о нашествии красных огненных муравьев

сегодня, 10:29

В мире
На Гавайях началось извержение действующего вулкана Килауэа
#извержение вулкана #Гавайи
На Гавайях началось извержение действующего вулкана Килауэа

вчера, 13:10

В мире
Грузовик протаранил толпу молящихся в Турции
Грузовик протаранил толпу молящихся в Турции

09.09.2023 13:07

В мире
При землетрясении в Марокко погибли 632 человека
При землетрясении в Марокко погибли 632 человека

09.09.2023 11:40

В мире
Белоруссия уточнила механизм выплат россиянам по евробондам
#Белоруссия #политика #евробонды
Белоруссия уточнила механизм выплат россиянам по евробондам

07.09.2023 13:31

В мире