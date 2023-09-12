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В зоопарке австрийского Зальцбурга носорог напал на 33-летнюю сотрудницу и убил ее
12 сентября утром в зоопарке австрийского Зальцбурга произошла трагедия.
Носорог в зоопарке австрийского города Зальцбург напал на 33-летнюю сотрудницу во время её работы в вольере, - передает РИА Новости со ссылкой на австрийское телевидение.
"От полученных травм женщина скончалась на месте", — сообщили в местной полиции.
Уточняется, что нападение произошло в тот момент, когда смотрительница зоопарка хотела намазать носорогов средством для отпугивания насекомых.
Когда другой 34-летний смотритель попытался отогнать животное, носорог напал и на него, - передает австрийский телеканал OE24 со ссылкой на полицию. Он получил травмы и был госпитализирован на машине скорой помощи в университетскую больницу Зальцбурга.
Сейчас на месте происшествия работает группа по преодолению кризисных ситуаций.
По данным зоопарка, 12 сентября он будет закрыт весь день.
"От полученных травм женщина скончалась на месте", — сообщили в местной полиции.
Уточняется, что нападение произошло в тот момент, когда смотрительница зоопарка хотела намазать носорогов средством для отпугивания насекомых.
Когда другой 34-летний смотритель попытался отогнать животное, носорог напал и на него, - передает австрийский телеканал OE24 со ссылкой на полицию. Он получил травмы и был госпитализирован на машине скорой помощи в университетскую больницу Зальцбурга.
Сейчас на месте происшествия работает группа по преодолению кризисных ситуаций.
По данным зоопарка, 12 сентября он будет закрыт весь день.