«На большом воздушном шаре мы с тобой проводим это лето»

Череду летних фестивалей в Скорняково-Архангельское завершила «Усадьба KIDS».

3 сентября в усадьбе «Скорняково-Архангельское» сезон ярких летних событий завершился фестивалем «Усадьба KIDS».

В этом году в «Скорняково-Архангельское» прошло сразу четыре летних фестиваля, и все они стали одними знаковыми для Черноземья. Открывал сезон «Не только джаз на пруду», на котором выступили Sirotkin, Женя Любич и «Therr Maitz» во главе с невероятным Антоном Беляевым. В июле прошёл фестиваль «Усадьба Рок&Блюз», хедлайнерами которого стали Найк Борзов, группы Animal ДжаZ и «Сурганова и Оркестр». В августе в усадьбе побывали популярная поэтесса Ах, Астахова и девушка с космическим голосом Polnalyubvi (ПолнаЛюбви). А 3 сентября гости усадьбы перевернули календарь вместе с джазовой певицей Анной Бутурлиной – голосом Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

Каждый из летних фестивалей в усадьбе получился семейным и по-домашнему тёплым. Но на этот раз именно детей и подростков ждало много активностей и развлечений.

Для самых маленьких гостей приготовили насыщенную анимационную программу: можно было принять участие в настоящей Барби-вечеринке, а можно — поиграть с персонажами из мультфильма «Холодное сердце»: Эльзой, Анной и Олафом. В локации крепость даже состоялся полноценный интерактивный спектакль с любимыми героями.

Сразу после спектакля дети и взрослые подпевали Анне Бутурлиной — именно её голосом говорила и пела не только Эльза, но и Тиана! А ещё Анна Бутурлина — первая в истории российская певица, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, и в её исполнении совершенно волшебно звучат песни из любого советского мультика.

В своих отзывах в соцсетях взрослые гости усадьбы заслуженно назвали Анну Бутурлину «главной жемчужиной дня», а маленькие — сразу же после выступления облепили певицу с просьбой сфотографироваться на память и дать автограф.

Вдохновившись спектаклем и концертом, можно было бежать на битву красками холли, а потом сразу на зажигательную пенную дискотеку, а можно — на выступление k-pop групп и косплееров.

По словам Анастасии Васильевой, которая участвовала в фестивале в образе Уэнсдэй Адамс, зона восточной культуры у галереи получилась мультифандомной: были представлены косплей, аниме, корейские танцы и песни и даже китайские произведения. В Скорняково-Анхангельское из Воронежа приехали больше 20 танцоров, певцов и косплееров. Особенно много было персонажей в образах из «Genshin Impact» — популярной среди молодёжи приключенческой ролевой игры. На аллеях усадьбы гостям могли повстречаться Чжун Ли, Сёгун Райдэн, пиратка Бей Доу, принцесса Мононоке, диснеевская Алиса в Стране чудес, Гарри Поттер и многие другие.

K-pop и косплей — это для подростков от 11-12 лет и старше. А дети помладше могли принять участие во множестве мастер-классов: украсить пряник и тут же его съесть, нарисовать картину, сделать панно из мха или поделку в технике стринг-арт.

А кульминацией масштабного детского праздника в «Скорняково-Архангельское» стал подъём в небо сразу 10 воздушных шаров: для этого в усадьбу приехали не только липецкие, но и тамбовские воздухоплаватели.

В результате финальная точка «Усадьбы KIDS» получилась на высоте — как в прямом, так и в переносном смысле слова. Впрочем, на высоте в этом году прошли абсолютно все летние фестивали в усадьбе.

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Фото Мария Кобзева

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