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Посольство Азербайджана в Ливане забросали бутылками с краской и взрывателями
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана сообщило, что посольство страны в Ливане забросали бутылками с красками, снабженными взрывателем, передает ТАСС.
«Около 50 лиц армянского происхождения, проводившие акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли удары по ограде вокруг административного здания диппредставительства, забросали его принесенными с собой бутылками с краской и прикрепленными к ним взрывателями», — сообщили в ведомстве.
Азербайджанский МИД уточнил, что никто из сотрудников посольства не пострадал. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако провокаторам удалось скрыться. Баку направил в МИД Ливана ноту, ведется расследование, а охрана посольства усилена.
В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван может подписать мирный договор с Баку в этом году, при условии что начнется диалог между Баку и Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики).
«Около 50 лиц армянского происхождения, проводившие акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли удары по ограде вокруг административного здания диппредставительства, забросали его принесенными с собой бутылками с краской и прикрепленными к ним взрывателями», — сообщили в ведомстве.
Азербайджанский МИД уточнил, что никто из сотрудников посольства не пострадал. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако провокаторам удалось скрыться. Баку направил в МИД Ливана ноту, ведется расследование, а охрана посольства усилена.
В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван может подписать мирный договор с Баку в этом году, при условии что начнется диалог между Баку и Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики).