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сегодня, 13:32

В Австралии большая белая акула напала на серфера

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В Австралии мужчину госпитализировали в критическом состоянии после атаки акулы. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел недалеко от побережья Порт-Маккуори в штате Новый Южный Уэльс. Крупная белая акула напала на серфера. Мужчина попытался отбиться от хищника, и несмотря на серьезные травмы, ему удалось отплыть.

Другие серферы вытащили пострадавшего на берег. По словам очевидца, в этот момент акула попыталась напасть во второй раз, но схватить человека не смогла. Случайно оказавшийся рядом медик оказал необходимую помощь, после чего австралийца увезли в больницу. Там выяснилось, что 44-летний пациент получил серьезные травмы голени и бедра.

После инцидента пляж на некоторое время закрыли. По словам спасателей, на этой территории акулы не нападали на людей уже почти 10 лет.
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