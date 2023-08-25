Происшествия
сегодня, 14:30
В Липецке осудили организаторов подпольных игровых клубов: пятеро оштрафованы на миллион рублей
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Игровые залы работали с 2015 по 2019 годы, и их организаторы получили доход более 12 миллионов рублей.
Октябрьский районный суд Липецка сегодня вынес приговор по делу организаторов игорного бизнеса в Липецке. Пятеро подсудимых: Екатерина Палладий, Елена Мокроусова, Дарья Бородина, Сергей Есиков, Андрей Пригарин оштрафованы на миллион рублей, а один участник группы – Илья Фурсов был оштрафован на 500 000 рублей и получил реальный срок, 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также в пользу государства конфискованы «Лада Ларгус» Ильи Фурсова, «Хёндай Солярис» и «Киа Риа» Сергея Есикова.
Илью Фурсова взяли под стражу в зале суда, ранее мужчина находился на подписке о невыезде. Поддержать Илью Фурсова в суде пришли жена и друг, остальные подсудимые были на процессе одни, без группы поддержки.
Подсудимые незаконно организовали в арендованных помещениях работу трёх игровых залов: подпольные игорные заведения располагались в местах наибольшего скопления людей, также игровые аппараты были установлены в пивных барах.
Впечатляет количество вещдоков по делу: 89 жёстких дисков, 83 системных блока, 95 мониторов, 21 клавиатура, 211 700 рублей, 14 оптических дисков... Само дело насчитывает около 1000 листов.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 2015 по 2019 год организаторы получили доход более 12 миллионов рублей. Ранее следственный комитет сообщал, что свой незаконный бизнес организаторы конспирировали под благотворительную деятельность.
Игровые залы работали при строгом соблюдении правил конспирации. Доступ в эти заведения имелся только у игроков, хорошо знакомых операторам и охранникам клубов, действовавших согласно разработанной «защитной» схеме, избегая игровой терминологии для предупреждения пресечения их преступной деятельности.
Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками региональных СКР и УЭБиПК УМВД России. Во время обысков при расследовании дела правоохранители изъяли более 100 комплектов игорного оборудования, а также деньги, полученные в результате нелегального бизнеса.
Всего в преступной группе было 10 участников. Дела четверых были выделены в отдельные производства. Трое участников группы, признавшиеся в преступной деятельности и сотрудничавшие со следствием, ранее уже выслушали приговоры — по два года условного срока. Остальные организаторы игорного бизнеса вину не признали.
Действия подсудимых были квалифицированы по части 3 статьи 171.2 УК РФ — организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Илью Фурсова взяли под стражу в зале суда, ранее мужчина находился на подписке о невыезде. Поддержать Илью Фурсова в суде пришли жена и друг, остальные подсудимые были на процессе одни, без группы поддержки.
Подсудимые незаконно организовали в арендованных помещениях работу трёх игровых залов: подпольные игорные заведения располагались в местах наибольшего скопления людей, также игровые аппараты были установлены в пивных барах.
Впечатляет количество вещдоков по делу: 89 жёстких дисков, 83 системных блока, 95 мониторов, 21 клавиатура, 211 700 рублей, 14 оптических дисков... Само дело насчитывает около 1000 листов.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 2015 по 2019 год организаторы получили доход более 12 миллионов рублей. Ранее следственный комитет сообщал, что свой незаконный бизнес организаторы конспирировали под благотворительную деятельность.
Игровые залы работали при строгом соблюдении правил конспирации. Доступ в эти заведения имелся только у игроков, хорошо знакомых операторам и охранникам клубов, действовавших согласно разработанной «защитной» схеме, избегая игровой терминологии для предупреждения пресечения их преступной деятельности.
Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками региональных СКР и УЭБиПК УМВД России. Во время обысков при расследовании дела правоохранители изъяли более 100 комплектов игорного оборудования, а также деньги, полученные в результате нелегального бизнеса.
Всего в преступной группе было 10 участников. Дела четверых были выделены в отдельные производства. Трое участников группы, признавшиеся в преступной деятельности и сотрудничавшие со следствием, ранее уже выслушали приговоры — по два года условного срока. Остальные организаторы игорного бизнеса вину не признали.
Действия подсудимых были квалифицированы по части 3 статьи 171.2 УК РФ — организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
1 550
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