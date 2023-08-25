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31 минуту назад

В Индии обнаружен скелет пропавшей 5 лет назад телеведущей

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#Индия

Согласно версии полиции, женщина была убита своим сожителем, 37-летним фитнес-инструктором, еще в 2018 году.

Останки телеведущей, пропавшей без вести 5 лет назад, обнаружили полицейские индийского города Корба в штате Чхаттисгарх, - передает ТАСС со ссылкой на газету The Indian Express.

Родители 30-летней телеведущей обратились в полицию в связи с ее исчезновением в октябре 2018 года. С тех пор она считалась пропавшей без вести, пока следствие не обнаружило новые данные, подтверждающие версию убийства, и не вышло на предполагаемых убийц. В преступлении подозреваются ее сожитель, 37-летний владелец фитнес-клуба и тренер с двумя сообщниками.

По данным полиции, злоумышленники закопали тело у моста под Корбой, где вскоре после этого построили шоссе. Поэтому для обнаружения останков следователи допросили подозреваемых и тщательно проанализировали полученные сведения с данными со спутников, с сервисов Google Maps, а также применяли георадары, чтобы точно определить место для раскопок.

"Мы хотели точно установить место захоронения, потому что раскопки на шоссе весьма дорогостоящи", - пояснили в местной полиции.

В результате останки, предположительно, пропавшей женщины были найдены на глубине около 8 м, завернутыми в простыню. В настоящее время проводится анализ ДНК найденных останков с целью точно идентифицировать личность погибшей.

В полиции считают, что телеведущая и ее сожитель поссорились на почве ревности, а также из-за финансовых разногласий. В результате конфликта мужчина вместе с сообщником задушил женщину, после чего при помощи еще одного общего друга избавился от тела. Все подозреваемые в причастности к убийству девушки задержаны полицией.




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#Индия

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