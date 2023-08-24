Происшествия
6 минут назад
Грубым обращением санитарки с пациенткой заинтересовался Следственный комитет
Следком инициировал проверку инцидента, произошедшего в липецкой БСМП №1
«В Липецкой области организована доследственная проверка по факту инцидента в медицинском учреждении, в результате которого пострадала пожилая женщина. Ход и результаты проверки поставлены под контроль центральным аппаратом СК России», - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
Напомним, инцидент произошел 19 августа. Санитарка токсикологического отделения БСМП дернула на себя пожилую пациентку, от чего та упала и ударилась об кровать.
В самой БСМП сообщили, что санитарка уже уволена, с коллективом проведены профилактические беседы для исключения повторения подобных инцидентов.
Напомним, инцидент произошел 19 августа. Санитарка токсикологического отделения БСМП дернула на себя пожилую пациентку, от чего та упала и ударилась об кровать.
В самой БСМП сообщили, что санитарка уже уволена, с коллективом проведены профилактические беседы для исключения повторения подобных инцидентов.