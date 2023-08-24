Общество

45 минут назад

Сергей Трофимов поздравит Елец с 877-летием 2 сентября

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#Елец #туризм
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Сергей Трофимов поздравит Елец с 877-летием 2 сентября

День рождения Ельца будут праздновать три дня.

С 1 по 3 сентября Елец будет отмечать свой 877-й день рождения. Сегодня администрация Ельца обнародовала в своём Telegram-канале программу праздника: для жителей и гостей города с 1 по 3 сентября приготовили торжественные, музыкальные и спортивные мероприятия, гастрономические и интерактивно-развлекательные площадки, пиротехнические и акробатические шоу.

Также в Ельце выступят оркестры, диджеи, кавер-группы. А хедлайнером праздника станет Сергей Трофимов — он выступит на площади Ленина 2 сентября в 18:30. 

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Фото - t.me/elets_adm
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#Елец #туризм
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