Общество
45 минут назад
Сергей Трофимов поздравит Елец с 877-летием 2 сентября
День рождения Ельца будут праздновать три дня.
С 1 по 3 сентября Елец будет отмечать свой 877-й день рождения. Сегодня администрация Ельца обнародовала в своём Telegram-канале программу праздника: для жителей и гостей города с 1 по 3 сентября приготовили торжественные, музыкальные и спортивные мероприятия, гастрономические и интерактивно-развлекательные площадки, пиротехнические и акробатические шоу.
Также в Ельце выступят оркестры, диджеи, кавер-группы. А хедлайнером праздника станет Сергей Трофимов — он выступит на площади Ленина 2 сентября в 18:30.
Фото - t.me/elets_adm
Также в Ельце выступят оркестры, диджеи, кавер-группы. А хедлайнером праздника станет Сергей Трофимов — он выступит на площади Ленина 2 сентября в 18:30.
Фото - t.me/elets_adm