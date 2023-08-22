Происшествия
51 минуту назад
Водитель «Нивы» госпитализирован после столкновения со стоявшей на обочине «ГАЗелью»
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По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» мог заснуть за рулем
Сегодня в селе Октябрьское Усманского рйона автомобиль «Нива» столкнулся с «ГАЗелью».
— В 11:15 «Нива» врезалась в припаркованную на обочине «ГАЗель». По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» мог заснуть за рулем. Водитель госпитализирован с различными травмами. В «ГАЗели» на момент столкновения никого не было, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
— В 11:15 «Нива» врезалась в припаркованную на обочине «ГАЗель». По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» мог заснуть за рулем. Водитель госпитализирован с различными травмами. В «ГАЗели» на момент столкновения никого не было, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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