Происшествия

51 минуту назад

Водитель «Нивы» госпитализирован после столкновения со стоявшей на обочине «ГАЗелью»

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#ДТП
Водитель «Нивы» госпитализирован после столкновения со стоявшей на обочине «ГАЗелью»

По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» мог заснуть за рулем

Сегодня в селе Октябрьское Усманского рйона автомобиль «Нива» столкнулся с «ГАЗелью».

— В 11:15 «Нива» врезалась в припаркованную на обочине «ГАЗель». По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» мог заснуть за рулем. Водитель госпитализирован с различными травмами. В «ГАЗели» на момент столкновения никого не было, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

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#ДТП

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