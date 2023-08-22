Водитель «Нивы» госпитализирован после столкновения со стоявшей на обочине «ГАЗелью»

По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» мог заснуть за рулем

Сегодня в селе Октябрьское Усманского рйона автомобиль «Нива» столкнулся с «ГАЗелью».— В 11:15 «Нива» врезалась в припаркованную на обочине «ГАЗель». По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» мог заснуть за рулем. Водитель госпитализирован с различными травмами. В «ГАЗели» на момент столкновения никого не было, сообщили в УМВД России по Липецкой области.