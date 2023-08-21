Энергетики нашли в траншее на улице Гагарина памятник с могилы статского советника

Как он попал на место, где никогда не было кладбища, еще предстоит установить.

Сегодня утром во время прокладки коммуникаций на улице Гагарина, в районе площади Авиаторов, энергетики обнаружили памятник с могилы статского советника Николая Ивановича Шубина.На место находки прибыли липецкие краеведы.Как рассказал GOROD48 краевед Алексей Нарциссов, как памятник попал в место, где не было кладбища пока непонятно. На памятнике стоит клеймо изготовителя — мастерской Кабанова.— Это была известная московская фирма. Возможно, в Липецке работал ее филиал. Памятник изготовили, но на место не поставили. Но это все пока из области предположений. Загадку памятника еще предстоит разгадать, — рассказал Алексей Нарциссов.