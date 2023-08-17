Шесть лет колонии получила 49-летняя женщина за убийство сожителя

В Липецкой области суд назначил приговор 49-летней жительнице деревни Колодезское Краснинского района, признанной виновной убийстве сожителя.



29 марта она убила сожителя одним ударом ножа в грудь во время пьяной ссоры.



«Испугавшись содеянного, женщина обратилась к родственнице, попросив вызвать скорую помощь и полицию. На стадии предварительного следствия женщина призналась в содеянном, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





