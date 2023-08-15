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Житель области потребовал компенсацию за захваченную банкоматом карту, суд встал на его строну

5 679
#банкомат #банковская карта
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Житель области потребовал компенсацию за захваченную банкоматом карту, суд встал на его строну

В Ельце суд взыскал с банка компенсацию за захваченную банкоматом карту. Держатель карты требовал 10 000 рублей компенсации морального вреда, однако суд снизил эту сумму в пять раз — до двух тысяч.

В своем иске к банку житель Ельца указал, что 4 июня его карта была захвачена и заблокирована банкоматом. В результате он «был лишен возможности пользоваться картой удобным ему способом, не мог приобрести продукты питания и лекарства, оплатить проезд в транспорте, в связи с чем испытывал нравственные страдания и страх за находящиеся на счету карты деньги, а также вынужден был тратить время на перевыпуск карты». Причиненный моральный вред истец оценил в 10 тысяч рублей.

Ответчик иск не признал, указав, что банк условия договора с клиентом не нарушал, карта является собственностью банка, и он может ее изъять без объяснения причин. Карта была захвачена банкоматом из-за  сбоя, банк при отсутствии технической возможности обслуживания ответственности за подобные случаи не несет.

«Судом установлено, что услуга по зачислению денег на счет истца из-за технического сбоя в работе устройства самообслуживания (банкомата — прим.GOROD48) по независящим от истца причинам не была оказана, что повлекло за собой удержание карты.

Поскольку работа устройства самообслуживания охватывается рамками предпринимательской деятельности и сбой в работе программно-технического обеспечения не является следствием непреодолимой силы, то основания для освобождения банка от ответственности перед клиентом за данный сбой и ненадлежащее предоставление услуги не имеется», — сообщает решение суда пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Суд, исходя из закона «О защите прав потребителей» взыскал с банка  две тысячи рублей. Такой размер компенсации суд счел соразмерным нарушенному праву.

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#банкомат #банковская карта
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Комментарии (5)

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Гость

24 минуты назад
Ну да должны контролировать исправность оборудования, а если в чужом городе и приложения нет через СПБ оплатить и е везде есть возможность. Тем более у банков есть возможность расширять штат за счет бешенных процентов. Да и на две тысячи не обеднеет. А если бы ему требовался препарат жизненной необходимости?
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санитар

36 минут назад
У нас на транспортных картах миллионы были. Банк... всё. А в итоге налогоплательщики компенсировали их перевозчикам.
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Проверит транспорт.

41 минуту назад
А к кому иск предъявлять если карта в транспорте пробить билет почти не возможно, но в магазинах она работает нормально?
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Серрая Воррона

53 минуты назад
Что за брррред???
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Старенький

57 минут назад
А если вы ещё и на цифровые рубли подсядете, то с голоду точно помрёте.
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Зачем Липецку Александр Невский?
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Зачем Липецку Александр Невский?
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