Житель области потребовал компенсацию за захваченную банкоматом карту, суд встал на его строну

В Ельце суд взыскал с банка компенсацию за захваченную банкоматом карту. Держатель карты требовал 10 000 рублей компенсации морального вреда, однако суд снизил эту сумму в пять раз — до двух тысяч.





В своем иске к банку житель Ельца указал, что 4 июня его карта была захвачена и заблокирована банкоматом. В результате он «был лишен возможности пользоваться картой удобным ему способом, не мог приобрести продукты питания и лекарства, оплатить проезд в транспорте, в связи с чем испытывал нравственные страдания и страх за находящиеся на счету карты деньги, а также вынужден был тратить время на перевыпуск карты». Причиненный моральный вред истец оценил в 10 тысяч рублей.



Ответчик иск не признал, указав, что банк условия договора с клиентом не нарушал, карта является собственностью банка, и он может ее изъять без объяснения причин. Карта была захвачена банкоматом из-за сбоя, банк при отсутствии технической возможности обслуживания ответственности за подобные случаи не несет.



«Судом установлено, что услуга по зачислению денег на счет истца из-за технического сбоя в работе устройства самообслуживания (банкомата — прим.GOROD48) по независящим от истца причинам не была оказана, что повлекло за собой удержание карты.



Поскольку работа устройства самообслуживания охватывается рамками предпринимательской деятельности и сбой в работе программно-технического обеспечения не является следствием непреодолимой силы, то основания для освобождения банка от ответственности перед клиентом за данный сбой и ненадлежащее предоставление услуги не имеется», — сообщает решение суда пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Суд, исходя из закона «О защите прав потребителей» взыскал с банка две тысячи рублей. Такой размер компенсации суд счел соразмерным нарушенному праву.



