Происшествия

38 минут назад

В Липецке студент на спор «заминировал» своё учебное заведение

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#УМВД #ложное сообщение #терроризм
В Липецке студент на спор «заминировал» своё учебное заведение

Зато спор у однокурсника парень выиграл и очень этим гордился.

16-летний студент в Липецке будет отвечать по всей строгости закона за ложно сообщение об акте терроризма.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, следственные органы уже закончили расследование дела и передали его в суд.

Выяснилось, что 2 мая 2023 года обвиняемый позвонил в дежурную часть и сообщил, что в здании учебного заведения в областном центре заложена бомба. Мотивом для звонка стал спор обвиняемого с однокурсником. Сообщив о ложном минировании, обвиняемый выиграл в споре и стал фигурантом уголовного дела.

Обвиняемый установлен и задержан сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области и регионального управления ФСБ. По части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

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#УМВД #ложное сообщение #терроризм

Комментарии (2)

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Гость

23 минуты назад
Дурак, всб жизнь себе испортил . Теперь будет судимость.
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Правда

25 минут назад
За годы правления,общество диградировало.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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