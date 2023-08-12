В Липецке студент на спор «заминировал» своё учебное заведение

Зато спор у однокурсника парень выиграл и очень этим гордился.

16-летний студент в Липецке будет отвечать по всей строгости закона за ложно сообщение об акте терроризма.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, следственные органы уже закончили расследование дела и передали его в суд.

Выяснилось, что 2 мая 2023 года обвиняемый позвонил в дежурную часть и сообщил, что в здании учебного заведения в областном центре заложена бомба. Мотивом для звонка стал спор обвиняемого с однокурсником. Сообщив о ложном минировании, обвиняемый выиграл в споре и стал фигурантом уголовного дела.

Обвиняемый установлен и задержан сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области и регионального управления ФСБ. По части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ему грозит до 3-х лет лишения свободы.