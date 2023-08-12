Общество

53 минуты назад

Выходные в Липецке: триатлон, перекрытие движение, вечера стихов, фортепьяно и девственных улиц

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#Выходные в Липецке
Выходные в Липецке: триатлон, перекрытие движение, вечера стихов, фортепьяно и девственных улиц

Рассказываем, как весело и достойно провести наступившие выходные.

Не жарко и дождливо

Сегодня столбик те6рмометра опустится ещё немного вниз, температура будет всё ещё летней, но уже не жаркой – 25-27 градусов. Общую картину испортят кратковременные дожди, а местами и грозы.

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Отключения воды

В субботу, 12 августа, в связи с плановыми ремонтными работами с 10:00 до 20:00 бедет перекрыто холодное водоснабжение на улицах Адмирала Макарова, 1/1, 1/2, 1а, 1б, 1л, 1б/1, 1м/1, 1е, 1ж, 1е/2, 1к5 1е/3, ст1а, ст1а/1; Прокатной, 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2Б корп. а, 2Б корп. в, 2Б корп. г, 2Б корп. е; а также в частном секторе улиц Задонской, Рязанской, Прокатной, Черняховского.

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В воскресенье, 13 августа с 10:00 до 20:00 будут вынуждены перетерпеть выходной без воды жители улиц Водопьянова, 15, 17, 17а; Меркулова, 4, 6, 12/1, 12/2; а также частного сектора на улицах 300-летия Флота России, Алексея Мартынова, Апраксина, Братьев Сенявиных, Заповедной, Кольцова, Комарова, Краеведческой.

Триатлон (6+)

Пожалуй, главным событием уикенда станет «Липецкий триатлон 113» на Зелёном острове. Даже если вы не будете в нём участвовать, то наверняка заметите спортсменов в центре города или почувствуете на себе перекрытие дорог. Спортсмены со всей страны соберутся в Липецке, чтобы в субботу преодолеть вплавь, на велосипеде и бегом дистанцию в 113 км. А в воскресенье пройдут старты в эстафете и спринте.

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Все это будет сопровождаться обширной культурной программой: в субботу фестивалем «Джаз на зелёном острове» с 16:00, в воскресенье – выступлением певицы Акалы на главной сцене в 16:00.

Город перекроют

Правда, придётся липчанам испытать и неудобства. 12 августа с 05:00 до 13:00 перекрыты следующие направления:  объездная дорога Петровского моста – улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) — улица Фрунзе (от улицы Неделина до площади Театральной) — площадь Театральная – улица Плеханова (от площади Театральной до площади Плеханова) — площадь Плеханова —  улица Плеханова (от площади Плеханова до улицы Гагарина).

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12 августа с 13:00 до 17:00 закроют движение по объездной дороге Петровского моста.

13 августа с 05:00 до 11:00 — объездная дорога Петровского моста — улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) – улица Фрунзе (от улицы Неделина до улицы Коммунальной).

13 августа с 15:00 до 22:00 —  объездная дорога Петровского моста.

Как посетить ГИБДД

Липецкая автоинспекция сообщает, что посетить в субботу Главное управление ГИБДД по региону (ул. Неделина, 2) будет возможно. И все операции – регистрация транспортных средств, получение номеров пройдут в штатном режиме в рабочее время с 8:00 до 16:00.

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Вдоль здания на Неделина,2 будет организовано двустороннее движение. Подъезд будет организован через ворота под номером 3, а выезд через ворота 4 в сторону ул. К. Маркса.

Новая выставка (6+)

Новой экспозицией порадовал Липецкиий областной краеведческий музей. Можно сходить туда прямо на выходных.

Экспозиция «Творчество на вершине» рассказывает о двух экспедициях к величественным горам Тянь-Шань с промежуткомпочти в 150 лет.В 1856–1857 годах ученый П.П. Семенов исследовал территорию горной системы Тянь-Шаня. В пути его сопровождал профессиональный художник Павел Кошаров, который создал большое количество этюдов и рисунков, запечатлевших горныепейзажи, ледники, образцы горных пород, казахские пастбища и т.д. В 2014-2015 Рязанским музеем путешественников были организованы экспедиции по местам путешествия Семенова-Тян-Шанского. По особому замыслу в экспедиции вновь был художник –русский живописец, член союза художников РФ, действительный член Академии народногоискусства России Максимильян Пресняков. Зрители смогут увидеть «Небесные горы» глазами двух художников-участников экспедиций.

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Музей работает ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00, в четверг – с 11:00 до 20:00.

Вечер фортепиано (12+)

Липецкая универсальная научная библиотека приглашает 12 августа в 18:00 на вечер фортепианных ансамблей «На рояле сквозь эпохи от Баха до Пьяццоллы».

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Анастасия Павлова-Купранец, фото vk.com

Блестящим исполнением классических и современных произведений вас порадуют местные исполнительницы Дарья Львова и Анастасия Павлова-Купранец.

Нравы девственных улиц (12+)

Необычное мероприятие приготовили в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 12 августа в 19:02 всех желающих приглашают на театральную читку пьесы «Нравы московских девственных улиц»: часть третья «Газета в селе». Желающие смогут стать свидетелями творческого процесса, где слова оживают под вашим внутренним взором.

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Вход свободный.

День ВВС(12+)

Торжественный концерт с честь дня Военно-воздушных сил пройдёт 12 августа в парке Победы. Летчиков и просто гостей парка будут развлекать лучшие творческие силы Липецка.

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Вечер стихов (6+)

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов. 15/3) 13 августа в 16:00 пройдёт поэтический час «О малой родине в стихах». Будут звучать произведения в честь Липецкой области и отдельных её городов, районов и даже небольших сёл и деревень. Можно придти послушать, а можно и выступить самому.

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«Голоса улиц и кино» (12+)

13 августа на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) наверняка будет многолюдно.

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В 18:00 начнётся арт-проект «Голоса улиц», в рамках которого зрители увидят выступления самодеятельных артистов и лучших участников Всероссийского литературного фестиваля «ЛевитовФест».

А в 20:00 состоится показ короткометражных фильмов Фестиваля уличного кино-2023.

Фильмы на Городище

Кино под открытым небом планируют показать и на Липецком городище. В субботу, 12 августа, в 20:00 желающие смогут бесплатно в компании друг друга посмотреть фильм «Астерикс и тайное зелье». Франция, 2018. Мультфильм, семейный. Режиссёры Александр Астье, Луи Клиши (6+).

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали – почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья…

В воскресенье, 13 августа, в 20:00 покажет классику «Хатико: Самый верный друг». США, 2008. Драма. Режиссёр Лассе Халльстрем (18+)

Пес породы акита-ину по кличке Хатико провожал и встречал хозяина на вокзале каждый день. После смерти хозяина Хатико продолжал верно ждать его на вокзале в надежде, что друг вернется. Он пережил своего хозяина на 10 лет и все эти годы неизменно приходил на место встречи.

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Кадр из фильма

Дорогие липчане! Жалаем вам приятных и насыщенных выходных и обязательно со спортивным уклоном, ведь сегодня мы не зря празднуем ежегодный День физкультурника. О новостях этих дней (и не только) вы можете оперативно узнавать на GOROD48. Мы работаем 24/7, включая выходные. Можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего важного и интересного. Ждём вас на сайте снова и снова!

14 955
#Выходные в Липецке

Комментарии (14)

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Степа

12 минут назад
Я тоже опоздал на работу НЛМК, встал на час раньше. Дороги перекрыты были ещё до 7-00, таксисты проехать не могут, только через Тракторный! Итог - опоздание на 80 минут! В воскресенье будет также? На НЛМК люди работают без выходных!!! Где голова у руководства города??????
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Улей

18 минут назад
Весь город гудит, все липчане в шоке! Дороги перекрыты, добраться не куда нельзя!!!!! Ужас!!!!
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Триатлон

19 минут назад
Ветеран ВВС РФ, и лысый остров- море развлечений!
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18.00

19 минут назад
Ветеран ВВС РФ, Областной ДК
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алекс

21 минуту назад
великое свинство: перекрыли далеко до 7.00. люди опоздали, кто на работу, кто на поезд, кто на автовокзал. у нашей власти нет понятия как организовать мероприятие. абсолютные бездари.
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Супер

23 минуты назад
Из центра не смог добраться на НЛМК даже на такси, опоздал на целый час(вышел на час раньше)! Всё против народа, как специально! Нельзя устраивать спортивные мероприятия за городом, без перекрытия дорог? Руководство города не о чем не думает, кроме своего пиара!!! Через мост только пешком !
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Зоя

23 минуты назад
замечательный проект ГОЛОСА УЛИЦ у областного ДК - проходит по воскресеньям в 18 часов. ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУППЫ "РАЗНЫЕ"- профессионально и от души! Спасибо за прекрасно проведенное время - получили массу положительных эмоций.
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Ветеран ВВС РФ

27 минут назад
Так чем, кто и во сколько нас будет развлекать в Парке Победы?
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А кому

27 минут назад
автоледи, они будут интересны?
ответить

Ударим

28 минут назад
Молодцы!, пьянством по беспределу и триатлону!
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