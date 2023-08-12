Выходные в Липецке: триатлон, перекрытие движение, вечера стихов, фортепьяно и девственных улиц

Рассказываем, как весело и достойно провести наступившие выходные.

Не жарко и дождливо

Сегодня столбик те6рмометра опустится ещё немного вниз, температура будет всё ещё летней, но уже не жаркой – 25-27 градусов. Общую картину испортят кратковременные дожди, а местами и грозы.







Отключения воды

В субботу, 12 августа, в связи с плановыми ремонтными работами с 10:00 до 20:00 бедет перекрыто холодное водоснабжение на улицах Адмирала Макарова, 1/1, 1/2, 1а, 1б, 1л, 1б/1, 1м/1, 1е, 1ж, 1е/2, 1к5 1е/3, ст1а, ст1а/1; Прокатной, 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2Б корп. а, 2Б корп. в, 2Б корп. г, 2Б корп. е; а также в частном секторе улиц Задонской, Рязанской, Прокатной, Черняховского.







В воскресенье, 13 августа с 10:00 до 20:00 будут вынуждены перетерпеть выходной без воды жители улиц Водопьянова, 15, 17, 17а; Меркулова, 4, 6, 12/1, 12/2; а также частного сектора на улицах 300-летия Флота России, Алексея Мартынова, Апраксина, Братьев Сенявиных, Заповедной, Кольцова, Комарова, Краеведческой.

Триатлон (6+)

Пожалуй, главным событием уикенда станет «Липецкий триатлон 113» на Зелёном острове. Даже если вы не будете в нём участвовать, то наверняка заметите спортсменов в центре города или почувствуете на себе перекрытие дорог. Спортсмены со всей страны соберутся в Липецке, чтобы в субботу преодолеть вплавь, на велосипеде и бегом дистанцию в 113 км. А в воскресенье пройдут старты в эстафете и спринте.







Все это будет сопровождаться обширной культурной программой: в субботу фестивалем «Джаз на зелёном острове» с 16:00, в воскресенье – выступлением певицы Акалы на главной сцене в 16:00.

Город перекроют

Правда, придётся липчанам испытать и неудобства. 12 августа с 05:00 до 13:00 перекрыты следующие направления: объездная дорога Петровского моста – улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) — улица Фрунзе (от улицы Неделина до площади Театральной) — площадь Театральная – улица Плеханова (от площади Театральной до площади Плеханова) — площадь Плеханова — улица Плеханова (от площади Плеханова до улицы Гагарина).







12 августа с 13:00 до 17:00 закроют движение по объездной дороге Петровского моста.



13 августа с 05:00 до 11:00 — объездная дорога Петровского моста — улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) – улица Фрунзе (от улицы Неделина до улицы Коммунальной).



13 августа с 15:00 до 22:00 — объездная дорога Петровского моста.

Как посетить ГИБДД

Липецкая автоинспекция сообщает, что посетить в субботу Главное управление ГИБДД по региону (ул. Неделина, 2) будет возможно. И все операции – регистрация транспортных средств, получение номеров пройдут в штатном режиме в рабочее время с 8:00 до 16:00.







Вдоль здания на Неделина,2 будет организовано двустороннее движение. Подъезд будет организован через ворота под номером 3, а выезд через ворота 4 в сторону ул. К. Маркса.

Новая выставка (6+)

Новой экспозицией порадовал Липецкиий областной краеведческий музей. Можно сходить туда прямо на выходных.

Экспозиция «Творчество на вершине» рассказывает о двух экспедициях к величественным горам Тянь-Шань с промежуткомпочти в 150 лет.В 1856–1857 годах ученый П.П. Семенов исследовал территорию горной системы Тянь-Шаня. В пути его сопровождал профессиональный художник Павел Кошаров, который создал большое количество этюдов и рисунков, запечатлевших горныепейзажи, ледники, образцы горных пород, казахские пастбища и т.д. В 2014-2015 Рязанским музеем путешественников были организованы экспедиции по местам путешествия Семенова-Тян-Шанского. По особому замыслу в экспедиции вновь был художник –русский живописец, член союза художников РФ, действительный член Академии народногоискусства России Максимильян Пресняков. Зрители смогут увидеть «Небесные горы» глазами двух художников-участников экспедиций.







Музей работает ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00, в четверг – с 11:00 до 20:00.

Вечер фортепиано (12+)

Липецкая универсальная научная библиотека приглашает 12 августа в 18:00 на вечер фортепианных ансамблей «На рояле сквозь эпохи от Баха до Пьяццоллы».



Анастасия Павлова-Купранец, фото vk.com



Блестящим исполнением классических и современных произведений вас порадуют местные исполнительницы Дарья Львова и Анастасия Павлова-Купранец.

Нравы девственных улиц (12+)

Необычное мероприятие приготовили в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 12 августа в 19:02 всех желающих приглашают на театральную читку пьесы «Нравы московских девственных улиц»: часть третья «Газета в селе». Желающие смогут стать свидетелями творческого процесса, где слова оживают под вашим внутренним взором.







Вход свободный.

День ВВС(12+)

Торжественный концерт с честь дня Военно-воздушных сил пройдёт 12 августа в парке Победы. Летчиков и просто гостей парка будут развлекать лучшие творческие силы Липецка.







Вечер стихов (6+)

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов. 15/3) 13 августа в 16:00 пройдёт поэтический час «О малой родине в стихах». Будут звучать произведения в честь Липецкой области и отдельных её городов, районов и даже небольших сёл и деревень. Можно придти послушать, а можно и выступить самому.







«Голоса улиц и кино» (12+)

13 августа на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) наверняка будет многолюдно.







В 18:00 начнётся арт-проект «Голоса улиц», в рамках которого зрители увидят выступления самодеятельных артистов и лучших участников Всероссийского литературного фестиваля «ЛевитовФест».

А в 20:00 состоится показ короткометражных фильмов Фестиваля уличного кино-2023.

Фильмы на Городище

Кино под открытым небом планируют показать и на Липецком городище. В субботу, 12 августа, в 20:00 желающие смогут бесплатно в компании друг друга посмотреть фильм «Астерикс и тайное зелье». Франция, 2018. Мультфильм, семейный. Режиссёры Александр Астье, Луи Клиши (6+).

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали – почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья…

В воскресенье, 13 августа, в 20:00 покажет классику «Хатико: Самый верный друг». США, 2008. Драма. Режиссёр Лассе Халльстрем (18+)

Пес породы акита-ину по кличке Хатико провожал и встречал хозяина на вокзале каждый день. После смерти хозяина Хатико продолжал верно ждать его на вокзале в надежде, что друг вернется. Он пережил своего хозяина на 10 лет и все эти годы неизменно приходил на место встречи.



Кадр из фильма



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