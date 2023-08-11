В Липецке будут судить водителя, который переехал лежащего на дороге мужчину

Отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Липецку передал в суд дело о смертельном ДТП, произошедшем 1 июня этого года во двое на улице Депутатской.

Следствие установило что 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», «проявив невнимательность и непредусмотрительность» переехал лежавшего на проезжей части 44-летнего мужчину. От полученных травм мужчина умер.



Произошедшее следствием квалицировано по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

